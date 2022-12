Classe dos bombeiros é “muito privilegiada” e que ganham mais do que os vereadores – Augusto Neves

18/12/2022 01:03 - Modificado em 18/12/2022 01:04

O presidente da Câmara Municipal de São Vicente reagindo ao pré aviso de greve de cinco dias, de 28 de dezembro a 02 de janeiro, dos bombeiros municipais, considerou que esta não tem razão de ser, já que é uma classe muito privilegiada na câmara, e afirmou que estes até ganham mais do que os vereadores. Os bombeiros municipais reivindicam diversas pendências que se arrastam desde 2012, conforme o responsável do sindicato que os representa, SIACSA.

“Os bombeiros têm condições, têm INPS, e outros beneficios. Aliás, neste momento estão sendo negociados com a Direção do Trabalho. Há muitos bombeiros que ganham mais do que os vereadores”, referiu Augusto Neves que apontou ainda os “vários subsídios e outros extras” que usufruem.

Neste sentido, o autarca Augusto Neves destacou que “quem tem, quer mais e mais”.

O autarca adiantou ainda que são mais de 20 efetivos que já chegaram em idade de reforma e “acham que não podem trabalhar, mas quem decide isso é a junta da saúde, logo não é a CMSV”, destacou. A edilidadre afirmou, está a gerir esta situação com “tranquilidade” e por isso, acredita que esta greve não tem razão de ser.

Neves fez questão de lembrar que a CMSV trabalhou “muito bem” com o antigo dirigente sindical, justificou, que tinha conhecimento da real situação, do regulamento que fizeram e que veio melhorar “consideravelmente” a vida dos bombeiros, que conseguiram ver seus salários “duplicados ou triplicados”.

Questionado sobre a falta de diálogo, Neves respondeu que a autarquia está sempre aberta ao diálogo.

“Estão em reunião com a Direção Geral do Trabalho. Nós temos conversado com os sindicatos, agora eles que fazem o seu trabalho. É problema deles e nós seguiremos fazendo o nosso com firmeza, porque sei aquilo que a CMSV tem feito para os bombeiros”, assegurou o presidente da câmara deixando claro que não vão ceder, e que “o funcionário tem aquilo que a lei lhe confere”.

“Quem quiser falar, pode falar e nós estamos com a consciência tranquila e seguiremos trabalhando, porque temos a consciência da confiança que o povo deposita em nós”, disse.

Relativamente aos trabalhadores do saneamento, Augusto Neves nega que estes têm recebido 5 mil escudos, dizendo que tudo não passa de mentira. “A maior parte do pessoal tem INSP e os que não ganham o salário mínimo ganham muito mais. Já os que ganham o salário mínimo fazem extras. Para os que não têm INPS são os que fazem a prestação de serviço”, evidenciou.

O Sindicato da Indústria Geral, Alimentação, Construção Civil e Serviços (Siacsa), em São Vicente, anunciou esta quinta-feira, 15, que os Bombeiros Municipais vão avançar para uma greve de cinco dias, de 28 de dezembro a 02 de janeiro. Ou seja, caso seja concretizado, a ilha passará o final de ano sem o serviço dos bombeiros.

Arménia Chantre – Estagiária