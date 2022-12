França/Lyon: Incêndio provoca dez mortos, cinco são crianças

16/12/2022 15:56 - Modificado em 16/12/2022 15:56

Fogo deflagrou esta madrugada num edifício residencial.

Dez pessoas, entre as quais cinco crianças, morreram esta madrugada na sequência de um incêndio num prédio em Vaulx-en-Velin, nos subúrbios de Lyon, em França. Os menores tinham entre 3 e 15 anos.

Há também quinze feridos, incluindo “quatro em situação de emergência absoluta”, de acordo com a autarquia. Entre os onze feridos ligeiros estão dois bombeiros, que foram transferidos para um hospital.

O fogo, cuja “origem é desconhecida” e que “já está extinto”, eclodiu pouco depois das 3h00 (hora local) num edifício de sete andares e mobilizou cerca de 170 bombeiros, apoiados por 65 viaturas.

Ainda de acordo com um comunicado da autarquia, foi montado um perímetro de segurança.

O ministro do Interior, Gérald Darmanin, anunciou que estaria no local dentro de “alguns minutos”, acompanhado pelo ministro da Habitação, Olivier Klein, que cancelou sua viagem a Grignon.

Entretanto, várias personalidades já lamentaram o desfecho trágico do incêndio. Anne Hidalgo, presidente da Câmara de Paris, já expressou solidariedade para com a autarca de Vaulx-en-Velin e assegurou que os seus pensamentos estão “com as vítimas e as suas famílias”.

“O horror acaba de atingir a nossa cidade vizinha”, escreveu o autarca de Lyon nas redes sociais. Por sua vez, o autarca de Marselha expressou “tristeza imensa” pelo sucedido.

Noticias ao Minuto