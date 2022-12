Mayra Andrade apresenta concerto de encerramento do “Manga Tour” em São Vicente

15/12/2022 23:40 - Modificado em 15/12/2022 23:46

A artista cabo-verdiana, Mayra Andrade apresenta em São Vicente, na praia da Laginha, um concerto de encerramento do Tour do seu álbum “Manga”. O concerto que estava agendado para o dia 16, sexta-feira, acabou por ser adiado para sábado devido a problemas com a chegada da banda da cantora na ilha, devido aos voos.

Um constrangimento que a artista lamentou, mas disse que a equipa preferiu adiar com antecedência para não criar outras situações em cima da hora.

Relembrou que o Tour do seu quinto álbum denominado “Manga”, começou em finais de Outubro de 2018, antes do lançamento do álbum, que saiu em 2019. “É um disco que já esteve em várias partes do mundo e apenas uma vez em Cabo Verde, no Kriol Jazz em 2019, na cidade da Praia.

Questionada sobre que Mayra o público terá, diz que o concerto vai apresentar uma artista mais contida no palco, com uma vibe moderada, devido a gravidez, no último estágio, mas com outros encantos e outras “redondezas”, garantiu a cantora em declarações ao NN.

“Além da banda e do pessoal de apoio, seremos dois corações no mesmo corpo no palco. E para mim será especial partilhar este momento com o público cabo-verdiano e assim sentir-me abraçada dentro desta condição atual”, ou seja em família, reiterou.

“Manga”, é segundo Mayra Andrade um disco íntimo, com a maior parte das composições da artista cabo Verdiana, que já levou o álbum para vários países, e agora é a vez do seu “torrão”.

Por sentir a necessidade de voltar ao país de origem e fazer um concerto produzido dentro da sua visão, seu sonho. Um momento especial, trazer para casa este álbum e encerrar o tour aqui, nesta quadra festiva, e também um momento que vai entrar numa nova fase da vida.

“Tinha este desejo de mais um espetáculo, antes de me afastar dos palcos por um tempo indeterminado, por isso era muito importante para mim terminar este tour no país” salientou a intérprete de “Dimokransa” e outros sucessos.

O Concerto que acontece na praia da Laginha vai ser, conforme a cantora, o encerramento de um ciclo e a preparação para outro. O local escolhido tem capacidade para receber cerca de 2000 pessoas.

Embora seja na praia, será numa estrutura fechada para poder receber o maior número de pessoas possíveis. “Um local democrático, onde as pessoas possam sentir a vontade. E as pessoas em Cabo Verde gostam do mar e a praia da Laginha, por ser um símbolo da ilha, acabou por ser a melhor opção”, justificou Mayra Andrade. Um local onde todos possam estar juntos e misturados.

O concerto é uma parceria entre a artista, o Sigui Sabura e o D`eventos, e vai ser no mesmo horário anunciado.

Atuações em Cabo Verde tem sido por falta de oportunidades e convites Mayra Andrade

Questionada sobre as poucas aparições em eventos nacionais, a artista revelou que estas têm sido, mais por falta de oportunidades e de convites do que desejo dela.

Diz que tem recebido alguns convites para participar em festivais, com 15 dias de antecedência, o que torna impossível estar presente devido a sua agenda. “Nenhuma banda é convidada para atuar num festival, com este tempo de antecedência. Todos temos compromissos acertados”, sustentou

E também, criticou o facto dos festivais e agentes convidarem artistas nacionais para tocarem praticamente de graça, o que considera uma falta de respeito pelo trabalho que têm desenvolvido, não só dentro como fora do país.

Apesar de tudo, diz que atuar em Cabo Verde é sempre especial. E agora com estes dois concertos, este em São Vicente e o outro na cidade da praia, é o encerramento de um capítulo, para outro que vai começar brevemente.