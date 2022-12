Ilhas de Santiago e Boa Vista terão duas centrais escaláveis de produção de hidrogênio verde

15/12/2022 23:28 - Modificado em 15/12/2022 23:28



O Governo de Cabo Verde assinou um memorando de entendimento com a empresa alemã Syntech Fuels GmbH, na cidade da Praia, visando a implementação da produção de Hidrogénio Verde e combustíveis sintéticos através da utilização dos resíduos municipais como matéria prima, a partir do arquipélago.

Este projeto, conforme o Vice Primeiro-Ministro e ministro das finanças, Olavo Correia, irá contribuir para a aceleração da implementação dos Planos nacionais relativos à Transição Energética e aos Objetivos Climáticos da COP26, aos quais Cabo Verde se comprometeu.

Este documento que foi rubricado pelo Presidente da Cabo Verde TradeInvest, José Almada Dias, em representação do Governo, e pelo representante da empresa alemã, Eufemio Cascón Sáez, apresenta um conjunto de compromissos de articulação entre as partes para o desenvolvimento e financiamento do projeto.

Esta iniciativa, explicou, prevê a construção de duas centrais escaláveis de produção de Hidrogénio Verde, nas ilhas de Santiago e Boa Vista, com capacidade para produção de combustíveis sintéticos e empreendimentos económicos derivados, nomeadamente nos campos da agricultura biológica, água potável e de irrigação, aquacultura, fertilizantes e produtos químicos de alta pureza.

Na ilha da Boa Vista, o projeto visará particularmente a transformação da ilha num destino turístico verde. Por outro lado, é de se salientar que, esta iniciativa, irá contribuir grandemente para uma maior gestão do lixo municipal em Cabo Verde.

AC