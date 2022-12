S. Vicente: Homem de 64 anos suspeito de abusar sexualmente de menor em Ribeira de Vinha em prisão preventiva

15/12/2022 16:32 - Modificado em 15/12/2022 16:33

Um individuo de 64 anos, foi detido ontem 14 de dezembro na sequência de investigações vinham se desenvolvendo junto ao departamento da Policia Judiciária em São Vicente por suspeitas de crimes sexuais contra menores.

Em comunicado a PJ, diz que a detenção ocorreu fora de flagrante delito, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM) – Brigada de Investigação de Crimes Contra as Pessoas (BICCP) em cumprimento de um mandado emitido pelo Ministério Público, por abusar sexualmente de uma criança na zona de Ribeira de Vinha, onde reside.

Natural da ilha de Santo Antão o indivíduo vai responder agora, pela prática de crimes de agressão Sexual/abuso Sexual contra menores cujas investigações vinham se desenvolvendo junto a este departamento.

O detido foi apresentado no mesmo dia, 14 de dezembro ao Tribunal da Comarca de São Vicente para o primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medida de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicado a medida mais gravosa – Prisão Preventiva.