São Vicente:Sindicato anuncia greve de cinco dias dos Bombeiros Municipais

15/12/2022 15:30 - Modificado em 15/12/2022 15:30

Sem outra alternativa, o Sindicato da Indústria Geral, Alimentação, Construção Civil e Serviços (Siacsa), em São Vicente, anunciou esta quinta-feira, 15, que os Bombeiros Municipais vão avançar para uma greve de cinco dias, de 28 de dezembro a 02 de janeiro. Ou seja, caso seja concretizado, a ilha passará o final de ano sem o serviço dos bombeiros.

A informação foi avançada aos jornalistas, esta manhã, em conferência de imprensa em São Vicente pelo representante do SIACSA, Heidy Ganeto, que justificou a decisão pela falta de interesse da Câmara Municipal de São Vicente em dialogar com o sindicato, no sentido de resolver os problemas que atingem os bombeiros.

“O desgaste e ausência de conversações com a edilidade, levou a que os bombeiros avançassem com um pré-aviso de greve no sentido de fazer valer direitos daqueles que lutam para a segurança e primeiros socorros da população”, evidenciou Ganeto.

O sindicalista, afirmou que os 11 efectivos que cobrem a ilha são insuficientes, caso as ocorrências e sinistros for alta e “o efectivo sai diminuto por serem escassos, os meios humanos ao dispor da corporação”, garantiu.

A juntar a isso, diz que trabalham sem folgas, já que segundo o regulamento,a corporação deveria ter no mínimo, 30 bombeiros. E que desde de 2012, acrescentou, não têm tido promoções. “Se encontram atrasadas cerca de três promoções por bombeiro”.

A efetivação da reforma do pessoal que se encontra em casa desde a altura do Covid-19, é outro problema, visto que estes não sabem qual patente irão, efetivamente para a reforma, visto ainda não terem qualquer promoção.

Outros pontos, são as folgas, retroativos, subsídio de risco, revisão do montante a atribuir, avaliações, entre outros. “Ou seja, quase tudo para dar condições de trabalho a estes profissionais está em falta”, criticou Heidy Ganeto, que diz ainda que, no dia 27, o pessoal de saneamento vai avançar com uma manifestação pacífica.

EC