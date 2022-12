São Vicente: Sociave garante que nesta época festiva não haverá escassez de ovos no mercado

14/12/2022 23:44 - Modificado em 14/12/2022 23:44



Com o aumento da produção, o diretor geral da Sociave, empresa de produção e comercialização de produtos avícolas, garante que não haverá nenhum problema com o abastecimento de ovos no mercado sanvicentino e mesmo a nível de outras ilhas.

“Este ano garantimos que, nesta época festiva não haverá ruptura de estoque de ovos, porque temos produção suficiente para o mercado. Temos compromissos com todo o país, com hotéis, mas o mercado de São Vicente e Santo Antão está salvaguardado”, afirmou João Santos.

Este responsável avançou a este online que a produção duplicou, fazendo com que a Sociave e a Agropec (empresa da mesma família), todas sediadas em São Vicente, abastecem diariamente 95 mil ovos diariamente em todo o país. Em São Vicente, assegura, que abastecem o mercado somente com o necessário.

“Aumentamos a produção, porque sabíamos que haveria a retoma do turismo, pois era previsível isso acontecer”, frisou.

A saída do produto para outras ilhas tem sido “boa”, mas admite que a principal preocupação da empresa são as ilhas turísticas (Sal e Boavista), “porque se o transporte marítimo estiver a funcionar as coisas tudo corre bem, e quando há avarias consequentemente é um problema para nós”.

De recordar que no ano passado a ilha de São Vicente deparou com escassez de ovos no mercado, um causando um “constrangimento” que o diretor da Sociave justificou com substituição das galinhas velhas e que foi resolvido só em meados de maio deste ano.

Na altura a empresa colocava diariamente no mercado mindelense cerca de 45 mil ovos, mas que se mostrou insuficiente e com várias lojas a não terem este produto para venderem aos clientes.

AC – Estagiária