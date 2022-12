Estado de contingência: PCR do PAICV afirma que esta medida é uma forma de proteger o

presidente da CMSV

14/12/2022 23:28 - Modificado em 14/12/2022 23:28

Após o governo decretar situação de contingência na ilha de São Vicente, em decorrência dos

danos provocados pelas chuvas ocorridas em 6 de setembro último, o presidente da Comissão

Política Regional do PAICV na ilha, afirmou que esta resolução que entrou em vigor hoje visa

“proteger” o presidente da Câmara Municipal, Augusto Neves, que tem neste momento uma

ação a decorrer nos tribunais, pedindo a perda do seu mandato.

“Não nos resta outra leitura, a não ser aquela que nos diz que esta medida é uma forma clara

de proteção ao presidente da Câmara Municipal”, destacou Adilson Jesus em conferência de

imprensa na tarde desta quarta-feira em Mindelo.

O líder do partido local estranhou esta deçisão do governo de colocar a ilha em Estado de contingência

numa altura em que os seus tribunais estão prestes a decidir se Augusto Neves perde ou não o

seu mandato.

Adilson Jesus lembrou que foi o próprio governo que no relatório das averiguações feita na CMSV

recomendou que o presidente repusesse a legalidade na câmara e hoje, referiu, “é o governo

que tenta proteger estas mesmas ilegalidades”.

Por isso, o presidente da Comissão Política Regional do PAICV em São Vicente acredita que

esta declaração seja uma “manobra” do governo, “visando ou tentando condicionar os

tribunais”.

Adilson Jesus considera esta resolução “extremamente vaga, redonda e inócua” e nem precisa

para que fim foi aprovada. “A resolução não diz claramente o que está a prevenir ou se pretende conter alguma coisa, tão pouco fala de medidas restritivas ou os deveres de colaboração da população e do setor privado”, comentou.

Com esta declaração, a comissão local deste partido questionou se esta pode ser uma tentativa de condicionamento do poder judicial por parte do poder político.

É neste sentido que o CPR exorta ao governo a “arrepiar caminho” e que encontre formas mais

“democráticas, éticas e transparentes”, para fazer chegar a São Vicente investimentos de que

a ilha tanto precisa.

O governo declarou a situação de contingência na ilha de São Vicente, com duração de seis

meses, podendo ser prorrogado, se razões concretas e ponderosas assim o determinarem.

AC – Estagiária