Parlamento/Desporto: PAICV propõe a criação de um fundo nacional para apoiar atletas em competições internacionais

Levando em conta que muitos atletas das diversas modalidades têm destacado em competições internacionais e muitas das vezes sem nenhum apoio financeiro por parte do governo, o Partido Africano para a Independência de Cabo Verde (PAICV) propõe a criação de um fundo nacional para que o país possa participar em competições internacionais, para que nenhum atleta fique de fora de eventos desportivos.

Na declaração política do PAICV sobre o balanço deste ano, o PAICV, pela voz do seu presidente Rui Semedo, destacou vários atletas cabo-verdianos que têm representado o país em competições fora de Cabo Verde e que muitos têm conseguido trazer troféus de várias modalidades.

Os destaques vão para a seleção sénior masculino de andebol conquistou a medalha de prata no campeonato africano das nações, basquetebolistas cabo-verdianos no 4º lugar do power ranking do apuramento para a Copa Mundial da FIBA, e duas medalhas de prata no campeonato do Mundo dos paraolímpicos, de Tênis 2022.

Além destes, referiu Yannick Duarte no Master de jiu-jitsu, disputado na Espanha e na escócia, pugilistas que conquistaram sete medalhas no campeonato da Zona II da modalidade, Lino Rodrigues campeão do mundo do fisiculturismo e Valdir vice-campeão na categoria do Men’s Physique.

Esta não é do desporto, mas foi a mais recente vitória histórica de Cabo Verde: a cabo-verdiana Stefany Amado que está no grupo das mais belas do mundo, ao conseguir a faixa de 1.ª Dama, após ser eleita Rainha Continental (África). O mesmo aproveitou para felicitar a miss.

Diante das vitórias Rui Semedo sugere que seja criado um fundo nacional para a participação de Cabo Verde nas competições internacionais para garantir que nenhum cabo-verdiano, em condições de competir, ficasse de fora das competições internacionais.

E um outro ponto seria que todas as equipas de todas modalidades possam participar, “sem sobressaltos e sem humiliações”, nos compromissos internacionais e por fim, para que haja “uma fonte estável para financiar os compromissos internacionais”.

“…um país com uma ação desportiva tão intensa e tão reconhecida é um país com vida”, afirmou o líder do partido que aconselha a não perder a esperança.

Esta e outros assuntos, como a cultura, a agricultura, o custo de vida, pesca, criminalidade, transportes, administração pública, entre outros, estiveram no balanço que o PAICV fez do ano de 2022.

AC – Estagiária