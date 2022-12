Parlamento: UCID apela ao governo a fazer os anúncios em conformidade com a realidade do país

14/12/2022 15:40 - Modificado em 14/12/2022 15:42



Em reação à declaração política do PAICV, no parlamento, a União Cabo-verdiana, Democrática e Independente (UCID) partilhou das mesmas observações feitas pelo maior partido da oposição e aproveitou para apelar ao governo a fazer os anúncios em conformidade com a realidade de Cabo Verde.



“O governo diz que vai avançar com determinados projetos, diz que está a resolver os problemas dos cidadãos, mas nós, os deputados da UCID, gostaríamos era de fazer um apelo muito forte ao governo para que tentasse fazer os anúncios em conformidade com a realidade do país”, exortou o deputado da UCID, António Monteiro.



Apoiando-se na segunda parte da declaração política do PAICV que versa a situação socioeconômica, dos desafios e as realidades do dia a dia que se vive no país, este domocrata-cristão reconhece que este é um momento “extremamente difícil” dos cidadãos cabo-verdianos.



“Por termos uma série de crises e por termos um governo que infelizmente, apesar de fazer muitos anúncios, o resultado que nós vamos tendo na prática fica muito aquém daquilo que é anunciado”, assegurou.



O desejo do partido, destacou, “é de ver um país melhor governado”, onde as “descrepancias”, os “desníveis” entre as ilhas e dentro da própria sociedade, “fossem desníveis de menor calibre”.



O mesmo lamenta o fato de “Infelizmente” se ter “desníveis acentuados”, que estão a criar “muitos rumores” na sociedade civil.



Sobre a declaração política do PAICV, Rui Semedo, presidente do partido, mencionou vários setores, nomeadamente, a agricultura, pesca, criminalidade, transportes, administração pública, a pandemia, o fraco poder de compra, entre outros, que estão sendo muito afetados.



O que o PAICV considerou uma “facada no coração da democracia” foi a declaração de contingência, derivado das últimas chuvas de 06 Setembro em São Vicente, que entrou em vigor hoje. Decisão que no entender do partido poderia ser resolvida “sem este expediente de contingência”.



Diante destes e de outros problemas, “PAICV se disponibilizou para o diálogo e entendimentos sobre as grandes questões nacionais, colocando em primeiro lugar os supremos interesses dos cabo-verdianos que esperam dos políticos uma atitude patriótica e responsável”.



AC – Estagiária