Consultores da UEFA em Cabo Verde para dar continuidade às atividades com entidades do futebol

Uma delegação de consultores da UEFA está em Cabo Verde desde ontem, 13 de Dezembro, para dar continuidade a várias actividades que se iniciaram anteriormente. Estas entidades vão prosseguir até ao dia 18 do corrente em missão na cidade da Praia.



Conforme avançou em nota a Federação Caboverdiana de Futebol, no âmbito do programa de cooperação da UEFA ASSIST, a FCF submeteu o projeto “Desenvolvimento da Liga” que mereceu a devida aprovação.



A Delegação de consultores da UEFA estará em Cabo Verde para dar continuidade aos trabalhos que já vinham sendo desenvolvidos via zoom, durante os quais foram auscultados representantes de clubes, jogadores, treinadores, entre outros.



Durante a missão na cidade da Praia, está previsto um programa, com a organização de vários Workshops, com a participação de todas as Associações Regionais de Futebol, membros do Comité Executivo da FCF, bem como Ações de Formação para treinadores de Futebol.



Vários temas relacionados com o mundo do futebol serão debatidos durante os trabalhos, que se iniciaram esta manhã de quarta-feira, 14, e decorreram nas instalações da Federação Cabo-verdiana de Futebol e num dos Hotéis da cidade.



A cerimônia de abertura aconteceu neste mesmo dia em Palmarejo Grande, cidade da Praia.



A Delegação da UEFA é composta pela Sra. Eva Pasquier, Diretora das Relações Internacionais da UEFA, pela Sra. Marie Clerc, Coordenadora das Relações Internacionais, e pelos Consultores Pedro Correia, Kenny MacLeoad e João Milheiro.



AC