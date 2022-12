São Vicente em Estado de Contingência para os próximos 6 meses devido as chuvas de Setembro

14/12/2022 11:23 - Modificado em 14/12/2022 23:27

Três meses após queda das chuvas em São Vicente, que provocou fortes enxurradas que causaram a ocorrência de enchentes, derrocadas e deslizamentos de terras, desabamentos de muros e também a destruição de inúmeras habitações, construções e de outras infraestruturas na ilha, o governo decidiu decretar Estado de Contingência na ilha, devido à “situação crítica e de risco”, com vista a da reposição das normais condições de mobilidade e implementação medidas preventivas.

Aprovada em Conselho de Ministros, no dia 4 de novembro de 2022, publicada ontem, 13 e com entrada em vigor hoje, 14 de Dezembro, o governo liderado pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva declarou a situação de contingência na ilha de São Vicente, com duração de seis (6) meses, em decorrência dos danos provocados pelas chuvas ocorridas no dia 6 de setembro de 2022.

Conforme o Boletim Oficial publicado no dia 13 de dezembro, a resolução de Conselho de Ministro, no n.º 2 do artigo 10º da Lei n.º 12/VIII/2012, de 7 de março, que aprova a Lei de Bases da Proteção Civil; e nos termos do n.º 2 do artigo 265º da Constituição, o Governo decretou situação de Contingência na ilha..

Esta decisão é fundamentada pelo Governo pela análise da situação da ilha, após chuva intensa que caiu de forma ininterrupta na ilha de São Vicente, que segundo o executivo, “provocou fortes enxurradas que causaram a ocorrência de enchentes, derrocadas e deslizamentos de terras, desabamentos de muros e também a destruição de inúmeras habitações, construções e de outras infraestruturas”.

No mesmo sentido o executivo justifica esta decisão com os “estragos causados em muitas habitações particulares, nomeadamente de construções inacabadas, precárias e que evidenciavam degradação e mau estado de conservação localizadas em encostas, ribeiras e zonas não consolidadas, e que deixaram várias famílias desalojadas e numa condição acrescida de vulnerabilidade”, pode-se ler no documento.

Portanto, por se considerar uma situação, “crítica” e com “contornos de risco” e com vista à realização de intervenções de urgência.

Primeiro garantir, por um lado, a mais célere e plena reposição das normais condições de mobilidade e de acessibilidade da população e, por outro lado, de implementar medidas preventivas e/ou medidas especiais de reação não mobilizáveis no âmbito municipal e que contribuam, designadamente, para a criação mais resiliência e para a redução dos riscos urbanos e de desastre.

Nos dias 5 e 6 de setembro de 2022, associado à passagem de uma depressão tropical que teve origem na costa ocidental africana, Cabo Verde registou condições climatéricas excepcionalmente adversas que se fizeram sentir em todo o território nacional, mas que fustigaram com particular severidade a ilha de São Vicente.

EC