Buscas do jovem desaparecido no mar de Jon d’Ebra”Jon D´Ebra” (João Évora) entram no seu terceiro

9/12/2022 10:19 - Modificado em 9/12/2022 10:19

A cada hora, cada dia que passa, as possibilidades de encontrar o jovem desaparecido no mar de Jon d’Ebra vão ficando cada vez mais dificeis. Ontem com as buscas retmadas pela manhã pela Guarda Costeira ao jovem de 36 anos desaparecido no mar de João Évora (Jon d’Ébra) com a embarcação Metal Shark e ainda quatro mergulhadores profissionais, não deram nenhum resultado.

A operação, de busca está a ser feita com a embarcação da Guarda Costeira Metal Shark, responsável pelas buscas na superfície, e ainda quatro mergulhadores profissionais, que vasculham mais na profundidade.

OS familiares pedem mais apoio para encontrar o jovem, que foi a praia, na tercafeira com um amigo para relaxar. Querem, para ja o desfecho do caso.

Neste sentido, pedem ajuda para encontrar Areolindo Rodrigues, de 36 anos, que desapareceu no mar de Jôn Debra ou então o seu corpo. Areolindo Rodrigues tem dois filhos, sposa, mãe e outros familiares, que querem uma resposta.

O Centro Conjunto de Coordenação e Salvamento (JRCC) informou que recebeu uma chamada dos bombeiros municipais por volta das 17:25 na terça-feira alertando sobre um acidente ocorrido na praia de Jon d´Ébra envolvendo dois indivíduos do sexo masculino.

Um deles foi socorrido e encaminhado ao Hospital Baptista de Sousa, enquanto o outro continua desaparecido.