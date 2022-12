Agentes da PN recebem formação/reciclagem em Deteção e Inativação de Explosivo

9/12/2022 09:46 - Modificado em 9/12/2022 09:46

A ação de Formação/Reciclagem em Deteção e Inativação de Explosivos direccionado aos agentes da Policia Nacional decorreu de 14 de novembro a 09 de dezembro 2022.

A formação e reciclagem acontece no âmbito do Projeto de Cooperação Técnico Policial/2022, assinado entre a República de Cabo Verde e a República de Portugal e, no quadro da excelente relação de colaboração institucional prevalecente entre a Polícia Nacional e a Polícia de Segurança Pública, decorreu, na Cidade da Praia, visando o reforço das competências técnicas e operacionais da PN neste domínio.

Teve a duração de 4 (quatro) semanas e foi destinada a 10 (dez) operacionais, sendo 8 (oito) pertencentes ao Grupo de Ação Tática (GAT) do Comando das Unidades Especiais (CUE) e 2 (dois) à Direção de Operações e Comunicações (DOC), os quais tinham frequentado, na Praia, em 2019/2020, o Curso de Deteção e Inativação de Engenhos Explosivos

A referida ação de formação foi ministrada por uma equipa de 3 (três) peritos/formadores do Centro de Inativação de Engenhos Explosivos e Segurança em Subsolo, da Unidade Especial de Polícia (CIEXSS/SO/UEP), da Polícia de Segurança Pública de Portugal.