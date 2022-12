São Vicente: PR preside cerimónia de atribuição do título de Doutor Honoris Causa a Amílcar Cabral

9/12/2022 09:36 - Modificado em 9/12/2022 09:36

O Presidente da República, José Maria Neves, preside, no sábado, à cerimónia de atribuição do título de Doutor Honoris Causa a Amílcar Lopes Cabral, a título póstumo, organizada pela Universidade do Mindelo (UM), em São Vicente.

De acordo com nota da Presidência da República, “a distinção, que constitui o ponto alto das comemorações do vigésimo aniversário e do Dia da Universidade do Mindelo, acontece num momento em que o País se prepara para assinalar meio século da morte e o centenário do nascimento do pai da Nacionalidade Cabo-verdiana, pensador, humanista e líder histórico “que continua a inspirar as novas gerações, pela sua integridade, generosidade e entrega à causa da independência africana e da igualdade dos povos e Nações”.

Conforme a mesma nota, entre as “altas entidades convidadas a participar na cerimónia” de atribuição do grau de Doutor Honoris Causa a Amílcar Lopes Cabral estará o Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que será recebido, também no sábado, pelo homólogo, José Maria Neves, no Palácio do Povo.

Antes disso, acrescenta ainda o mesmo documento, os dois Chefes de Estado visitam uma exposição sobre a vida e obra de Amílcar Cabral, no Centro Cultural do Mindelo, descerram uma placa alusiva à Travessia Aérea do Atlântico Sul, na Avenida Marginal, e assinam uma Carta de Intenções e de um Protocolo entre a Casa Civil da Presidência da República de Cabo Verde e a Casa Civil da Presidência da República Portuguesa, no Palácio do Povo.

Ainda, vão assistir à uma apresentação da peça ‘A Peste Branca’ do Grupo de Teatro do Centro Cultural Português do Mindelo, uma adaptação da obra ‘Ensaio sobre a Lucidez’, de José Saramago, com Dramaturgia de Caplan Neves e Encenação de João Branco.

A visita do PR a São Vicente inicia esta sexta-feira, dia em que irá à Escola Secundária Salesiana, onde fará uma visita guiada e terá um encontro/diálogo sobre Cabo Verde com os alunos do 12º ano.