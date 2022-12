Santo Antão Triangle Trail arranca esta sexta-feira e conta com a participação de atletas nacionais e internacionais

A 4ª Edição de Santo Antão Triangle Trail, evento desportivo e turístico, que inicia esta sexta-feira, na Ponta do Sol, na Ribeira Grande. O ministro-adjunto do Primeiro-Ministro para a Juventude e Desporto, Carlos Monteiro, tem a presença confirmada.

Uma nota da organização refere que Santo Antão Triangle Trail, com duração de três dias, conta com a presença de atletas nacionais e internacionais e amantes de caminhadas.

A edição deste ano de Santo Antão Triangle Trail arranca na sexta-feira, 09, na Ponta do Sol, com o trail longo, o trail curto, caminhada de famílias e kids trail, provas que marcam a segunda etapa no sábado, 10, no município do Paul.

No domingo, 11, último dia do evento, as provas começam na Ribeira das Patas, interior do Porto Novo, também com “trail longo, trail curto, caminhada de famílias e kids trail” e terminam com uma gala neste concelho para a consagração dos vencedores.

Conforme a organização, Cabo Verde Trail Series decide-se em Santo Antão”, com a classificação geral do trail longo feminino liderada por Edena Lima, seguida por Ana Furtado, com 422 pontos, e Filomena Vieira, com 399 pontos.

No sector masculino, Valter Araújo lidera com 577 pontos, perseguido por Gil Mendes, com 550 pontos e Daniel Monteiro, com 441 pontos.

O trail curto feminino é liderado por Marlicia Sanches, com 533 pontos, seguida pela Adalgisa Varela, com 494 pontos, e a Jessara Santos, com 474 pontos.

No masculino, o trail curto, Milly Brito, com 570 pontos, é o líder, seguido pelo António Cardoso, com 486 pontos, e o Rito Moreira, com 454 pontos.

O ministro-adjunto do Primeiro-Ministro para a Juventude e Desporto irá presenciar as provas que acontecem nos três municípios de Santo Antão, além de vai presidir à gala da Cabo Verde Trail Series, domingo, no largo da Aldeia Cultural “Nóz Reiz”, na cidade do Porto Novo, para distinguir os melhores do ano neste circuito.

A entrega dos galardões aos vencedores da prova, ao parceiro do ano, ao gestor / equipa do ano, são outros pontos que vão marcar em grande o certame.

