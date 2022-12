Mindelo: Rua pedonal recebe evento live painting “lix d’arte”

8/12/2022 18:40 - Modificado em 8/12/2022 18:40

A nova área pedonal de São Vicente, sito na Rua Cristiano de Sena Barcelos, recebe no próximo domingo, 11 de Dezembro, a sua primeira atividade, evento live painting “lix d’arte”. O evento contará com a participação de artistas nacionais, que irão embelezar as tradicionais papeleiras de plástico.

“Alguns dos nossos artistas de eleição vão pintar papeleiras que depois iremos colocar em alguns pontos estratégicos do centro da cidade. Uma pequena iniciativa que esperamos poder replicar em toda a ilha”, avançou a Simili, Centro de Reciclagem, que afirmou que este será um live Painting diferente na nova pedonal.

Refere ainda que o evento contará com a participação de artistas nacionais, que irão embelezar as tradicionais papeleiras de plástico, que depois serão colocadas em pontos estratégicos no Centro da Cidade.

A atividade, que decorre no domingo às 09h30 até às 12h30, será acompanhada de música, artesanato e muita animação.

Esta iniciativa do Comité de Diálogo para o Turismo de São Vicente – CDTSV- , em parceria com o Projeto Familiar Pedonal, a Simili e a Câmara Municipal de São Vicente, surge da necessidade de mais papeleiras no centro da cidade.

“Esta iniciativa visa criar conscientização para o problema do lixo na Ilha e a importância da arte na valorização do património urbano”, referiu.

AC