Partidos com assento parlamentar apelam a união de todos e mais medidas de combate à criminalidade urbana

8/12/2022 18:33 - Modificado em 8/12/2022 18:34

Em sessão plenária desta quinta-feira, o Partido Africano para a Independência de Cabo Verde (PAICV) e a União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) falam na “incapacidade evidenciada” pelo Governo no combate à criminalidade urbana, principalmente na capital do país, e pedem mais policiais de proximidade, mais reinserção social e mais proximidade com as religiões. Já o Movimento para a Democracia (MpD) diz estar ciente da situação, mas tenta “politizar” .

Cabo Verde tem presenciado nos últimos tempos factos que não deixam ninguém indiferente, como assaltos à mão armada a estabelecimentos comerciais com reféns, tiroteios em plena luz do dia, policiais baleados, veículos policiais sitiados, casas assaltadas. Situação que segundo a deputada do PAICV, Carla Lima, em declaração política do partido tem deixado a população “amedrontada”.

“A população, particularmente na cidade da Praia, está amedrontada porque espaços e momentos que antes eram sagrados e respeitados na nossa cultura como funerais ou residências de religiosos passaram a ser invadidos por grupos de tugs”, afirmou.

É também uma preocupação, referiu, os ataques aos agentes da polícia quando se deslocam a alguns bairros da capital, por parte de grupos locais.

O partido fala na “incapacidade evidenciada pelo Governo no combate à criminalidade urbana”, principalmente na capital do país, o que põe em causa a confiança que se deve ter no Estado, como o garante da Ordem Pública e a paz social.

Por isso, a deputada pede que o governo faça, quando até ao momento as medidas adoptadas não conseguiram ter a eficácia desejada, levando assim uma série de questões. O que o partido quer, avançou, é que se recupere “a tranquilidade, a paz e as condições de fazerem a sua vida normal”.

Por outro lado, a deputado da UCID, Dora Pires, que reagia a declaração política do PAICV, afirmou que “Nós todos estamos a viver em gaiolas, porque há medo de sair as ruas”.

Por isso, apelou à união dos partidos e de todos os cidadãos para a resolução deste problema. “Vamos chamar todas as religiões e todas elas têm um valor importante…Vamos apostar na vida e segurança das pessoas”, exortou

Dora Pires chama atenção do governo para a grande circulação de drogas que tem afetado a nossa sociedade e pede mais polícia de proximidade e mais reinserção social.

Já a deputada do MpD, Isa Gandira, aproveitou o momento da sua intervenção para endereçar uma mensagem às famílias de São Domingos pelas perdas dos dois jovens. “Esta profunda dor que tem estado a abalar o concelho, é dor de todos nós, dos deputados, do governo, de cidadãos cabo-verdianos”,

Esta deputada da nação chamou atenção dos partidos da oposição para a tentativa de “politizar ou mostrar que por um lado o governo é culpado”. “Se calhar não vale a pena responder, porque usar esta dor da família para tirar proveito político é triste”, afirmou Isa Gandira.

A mesma aproveitou para apelar ao governo que continue na caminhada de investir cada vez mais na educação e de chamar a família à responsabilidade. Pediu ainda que a igreja continue firme, “de mãos dadas com o governo” para ajudar neste fenómeno que tem preocupado a todos.

“A primeira escola da vida acontece na família. É transmitir valores aos nossos filhos. A sociedade precisa investir em valores. Independentemente da religião devemos ensinar nossos filhos a amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo”, disse a deputada do MpD, Isa Gandira.

AC – Estagiária