São Vicente: Homem continua desaparecido na Praia “JonDebra” (João Évora): Mindelenses questionam eficácia das buscas

7/12/2022 23:39 - Modificado em 9/12/2022 10:34

As buscas do segundo homem desaparecido na terça-feira, e suspensas devido ao estado do mar foram retomadas hoje. As buscas retomaram as 10 horas de manha desta quarta-feira, com mergulhadores a procurarem pelo desaparecido, no mar da Praia de JonDebra, considerado perigoso para banhistas.

O homem identificado, como Areolino Rodrigues continua desaparecido, desde da terça-feira, 06 de Dezembro, no mar da Praia de JonDebra (João Évora), em São Vicente. E conforme informações do Centro Conjunto de Coordenação e Salvamento (JRCC) da Guarda Costeira, eram dois indivíduos.

Durante o dia desta quarta-feira, segundo informações, estiveram na praia e nas rochas a fazer buscas com mergulhadores, onde a família do jovem esteve presente a acompanhar o caso e para indicar precisamente o lugar onde tinham sido arrastados. Mas, todas estas diligências acrescentou, mostraram-se “infrutíferas”.

As operações de busca, conforme o responsável da Guarda Costeira, estão a ser suportadas por duas embarcações, e ainda quatro mergulhadores de profundidade e quatro de superfície. Uma situação que tem deixado alguns mindelenses críticos em relação, a eficácia dos meios de salvamento do país.

É que segundo alguns internautas, infelizmente, há bastante tempo que a Guarda Costeira tem dado provas de não conseguir lidar com este tipo de salvamento. “Eles não têm meios para fazer busca e salvamento marítimo, área e nem terrestre” e questionam a localização da polícia Marítima? “Proteção civil em Cabo Verde não serve, um país como nosso, que tem uma grande orla Marítima não tem um helicóptero de busca e salvamento”?

As informações é que um deles conseguiu, apontou Centro Conjunto de Coordenação e Salvament, nadar para terra, mas o outro foi arrastado, desapareceu e ainda não foi resgatado.

O acidente deu-se por volta 17h25 minutos de terça-feira. “Recebemos uma chamada telefónica do Bombeiros Municipais, informando do acidente na praia de João Évora com dois indivíduos do sexo masculino.

Um deles foi socorrido e levado para o Hospital Batista de Sousa”, avançou.