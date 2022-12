São Vicente: “Cinema-Debate Amílcar Cabral” arranca esta quarta-feira no CMM

7/12/2022 16:27 - Modificado em 7/12/2022 16:27





A Fundação AMÍLCAR CABRAL apresenta, de 7 a 9 de Dezembro próximos, no Auditório do Centro Cultural do Mindelo (CCM), a partir das 18h, o “Cinema-Debate Amílcar Cabral”. Um evento que pretende iniciar um diálogo entre diversas gerações, com foco na história da Luta de Libertação Nacional e o legado de Amílcar Cabral.



“Nós queremos que os nossos jovens através da arte se interessem mais e agarrem a profunda o seu interesse e desejo de conhecer melhor o nosso passado. E a partir daí poderão tentar provar por várias vias enriquecer o seu conhecimento porque eles têm-se mostrado bastante desagradados por estarem tão afastados, aliados da nossa historia”, explicou Ângela Coutinho uma das autoras do projeto.



O cinema-debate sobre Amílcar Cabral irá decorrer durante três dias com projeção de filmes, seguido de debates, onde se espera a participação de protagonistas, os antigos combatentes da pátria e não só.



O objectivo central é o de iniciar um diálogo entre diversas gerações, a saber, a mais jovem, que vem exigindo que se fale mais sobre este período da nossa História, a de artistas e académicos com trabalho já reconhecido que têm escolhido como objeto de estudo e de trabalho a Luta de Libertação Nacional e o Legado de Amílcar Cabral e a dos próprios protagonistas, combatentes que serão convidados a partilhar em primeira mão as suas vivências e reflexões.



De autoria da arquitecta Paula Nascimento e da historiadora Ângela Coutinho, conta com a assessoria do arquitecto Ângelo Lopes e da historiadora Aurora Almada e Santos.



Este evento é realizado com financiamento da Fundação Rosa Luxemburgo e enquadrado no Centenário de Amílcar Cabral.



AC – Estagiária