Parlamento: PAICV considera “meros discursos de ocasião”, as medidas que o governo tem adotado para a retoma económica

7/12/2022 16:30 - Modificado em 7/12/2022 17:44

O presidente do grupo parlamentar do PAICV, João Baptista Pereira, afirmou hoje no parlamento que o governo tem enveredado por “meros discursos de ocasião”, quando o assunto é adotar medidas para a retoma económica. Por isso, defendeu a adoção de medidas de estímulo ao setor privado com foco no acesso ao financiamento, à informação e ao mercado.



“Os anúncios do Governo de adotar medidas para a retoma da economia, criação de estímulos ao empreendedorismo, dinamização do investimento privado de empresas endógenas e de investidores externos não tem passado de meros discursos de ocasião”, afirmou o deputado na sua intervenção de abertura, com a sessão a decorrer com o tema “O setor privado na estratégia de desenvolvimento sustentável de Cabo Verde”.



A título de exemplo, mencionou os operadores marítimos nacionais, pela forma como foram tratados no processo da concessão do serviço de transporte marítimo.



Durante a sua intervenção, João Batista Pereira mencionou varias fragilidades que o setor privado tem vindo a lidar neste contexto de crise. Uma delas, apontou, é que este setor “não tem podido liderar a produção de riqueza para o desenvolvimento sustentável e não tem tirado proveito das facilidades de investimentos e das novas oportunidades de negócios”.



Por isso, o partido considera crucial que o Estado crie condições para que haja um “bom ambiente de negócios”, nomeadamente pela redução de burocracia e pela facilitação do acesso das empresas ao financiamento.

Por outro lado, sublinhou, o setor privado precisa ter acesso ao mercado, precisa aceder aos fatores de produção em condições favoráveis e concorrenciais e produzir com custos baixos.



O deputado falou em “aparato governamental e a propaganda” em torno de vários fóruns realizados, e questionou para quando os recursos resultados destes eventos, nomeadamente em França, no Dubai e, mais recentemente na ilha do Sal, em que o Governo deu garantias de mobilização de avultados fundos para o benefício das empresas cabo-verdianas.



“Parece que os gastos desses eventos têm sido maiores que os recursos mobilizados e esses mesmos recursos poderiam ser investidos para melhorar o desempenho das empresas”.



O mesmo considera “ineficiente”, o “propalado” ecossistema de financiamento criado pelo Governo, fazendo com que os jovens não tenham acesso ao financiamento.



“Torna-se, portanto, crucial que os constrangimentos já identificados sejam erigidos em desafios a atacar e ultrapassar para que o setor privado possa verdadeiramente assumir o papel de promotor dianteiro do crescimento económico e do desenvolvimento sustentável de Cabo Verde”, finalizou.



AC – Estagiária