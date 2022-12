Governo justifica aval de 250 milhões de escudos concedido à TACV com necessidade criar as condições para que a empresa continue a funcionar

5/12/2022 23:43 - Modificado em 5/12/2022 23:43

Praia, 20/05/2015 – Aeroporto da cidade da Praia na ilha de Santiago Cabo Verde, avi‹o da TACV(Orlando Almeida / Global Imagens)

O primeiro-ministro justificou hoje o novo aval de 250 milhões de escudos concedido à TACV com necessidade criar as condições para que a empresa continue a funcionar.

Ulisses Correia e Silva, que falava aos jornalistas após presidir a cerimónia de abertura do fórum sobre qualidade de formação técnica e profissional, quando foi instado a falar sobre o assunto, disse que é preciso ter-se em conta que com relação à TACV, neste momento, o Governo tem duas opções.

“Ou fechamos a empresa e liquidamos a companhia como estávamos na situação de 2016 ou criamos condições para que a empresa continue a funcionar, não esquecendo nunca que assim como para várias companhias do mundo 2020 e 2021 foram desastrosos para sector de aviação civil”, declarou.

O chefe do Governo sublinhou que as companhias aéreas ainda estão a sofrer as consequências da pandemia, que foram “extremamente impactantes”, exemplificando que “muitos países, muitos governos injetaram milhões de euros” para sustentar as suas companhias.

“Aqui em Cabo Verde às vezes queremos uma coisa e queremos o seu contrário, queremos manter a empresa mais ao mesmo tempo não queremos que haja injecção de recursos, e não queremos que haja avais e ficam a contabilizar aval à TACV”, lamentou, questionando porque é que não se contabiliza também outros avais concedidos a outra empresas e outros sectores.

Segundo a resolução governamental, citada pela Lusa, a Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV) recorreu a um empréstimo bancário junto da Caixa Económica de Cabo Verde (CECV), no montante de 250 milhões de escudos “para apoio à sua tesouraria permitindo a continuidade das operações e actividades previstas para o corrente ano de 2022”.

Em Fevereiro, o Governo tinha atribuído outro aval para um empréstimo de 1,5 milhão de euros à TACV, face a “necessidades de emergência”, como o pagamento de salários.

O Governo prevê até 2024 fazer a injecção de um milhão de contos anuais na TACV para o restabelecimento da companhia até à sua privatização.

Lusa