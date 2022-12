Fase final do VI Campeonato Nacional Individual Absoluto arranca esta semana na cidade da Praia

A sede da Federação Cabo-verdiana de Futebol, na cidade da Praia, ilha de Santiago, acolhe pela primeira vez, de 7 a 11 de Dezembro, a fase final do VI Campeonato Nacional de Xadrez Individual Absoluto com a participação de 8 atletas. A competição vai ser disputada no sistema Round-robin, ou seja, todos contra todos.

Conforme a Federação Cabo-Verdiana de Xadrez, após consulta aos jogadores que, de acordo com o Regulamento do CNIA-2022, tinham direito a participar na fase final da competição, foram confirmados os atletas Mariano Ortega, Célia Guevara, António David Anes, Gil Teixeira, António Monteiro, José Carlos Vaz, Luís Barros e Carlos Mões.

Já José Carlos Vaz, atualmente está colocado na 4ª posição do ranking, a lista utilizada para definição dos finalistas foi a de Outubro de 2022, conforme estipulado no Regulamento.

“A FCX, para a realização desta importante competição, contou com a excelente colaboração da sua congénere do Futebol permitindo-nos que possamos vir a ter uma competição de alto nível, conforme esperamos”, refere a nota.

De frisar que o evento promovido pela Federação Cabo-verdiana de Xadrez conta com a parceria do Instituto do Desporto e da Juventude.

AC – Estagiária