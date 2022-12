Ministro do Turismo e Transportes visita São Nicolau: Assinatura de Contrato programa em agenda

O Ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, desloca-se, a partir desta segunda-feira, 5 de dezembro, a ilha de S. Nicolau, para uma visita de três dias, no quadro da estratégia de lançamento do Programa de Aldeias Turísticas Rurais, com a assinatura do Contrato-Programa com os municípios de Ribeira Brava e do Tarrafal.

Em nota enviada à redação do NN, Ribeira Brava é a primeira paragem do ministro que visitará às infraestruturas financiadas pelo Fundo do Turismo e as pequenas unidades hoteleiras e agências de viagens, nas quais colocará as placas de Aldeias Turísticas Rurais e, por fim, assistirá a assinatura do Contrato Programa entre o Fundo do Turismo e aquele município.

No segundo dia, 06 de dezembro, o Ministro participará na sessão solene em comemoração das festividades do município da Ribeira Brava e irá conceder audiências aos empresários, associações e guias turísticas, aos taxistas e hiacistas, por volta das 17h do mesmo dia.

Já no terceiro e último dia, quarta-feira, 7 de dezembro, às 8h30, Carlos Santos visitará as diferentes localidades como a Preguiça, Monte Gordo, onde será inaugurado o Centro Interpretativo do Monte Gordo.

O governante desloca-se ainda às pequenas unidades hoteleiras e as agências de viagens do Município do Tarrafal, nas quais serão, também, colocadas as Placas de Aldeias Turísticas Rurais, seguido pela assinatura do Contrato Programa respetivo com o município de Ribeira Brava.

