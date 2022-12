Décimo Campeonato Nacional Paralímpico é já este fim de semana na cidade da Praia e conta com 100 atletas em competições

2/12/2022 16:46 - Modificado em 2/12/2022 16:46

A Cidade da Praia recebe, no sábado e domingo, o 10º Campeonato Nacional Paralímpico, prova na qual a organização conta receber aproximadamente 100 atletas com deficiência das diferentes regiões desportivas do País. O evento vai decorrer em dois espaços diferentes.

O décimo Campeonato Nacional Paralímpico vai ser disputado na corrida dos 100 e 200 metros, Corrida Special Olympics 100 metros, provas de lançamentos, jogos unificados e levantamento de pesos.

A ser realizado na pista de atletismo de Adega, em Achada Grande Trás (grosso das competições), e no pavilhão desportivo Vává Duarte (levantamento de pesos), o evento enquadra-se nas atividades anuais da FECADA .

O Canadep’ 2022, de acordo com o organismo , tem como principais objetivos o intercâmbio desportivo entre os atletas com deficiência no País como meio de inclusão na sociedade e seleccionar os atletas que vão representar Cabo Verde nas próximas competições internacionais.

O evento, garante a organização, representa um importante momento para o desporto nacional, pelo impacto social inerente e, sobretudo, por ser o primeiro grande evento de competição para estes atletas após a retoma, depois do interregno por causa da pandemia da covid-19.

Esta competição é promovida pela Federação Cabo-verdiana de Desporto Adaptado (FECADA), sob o lema “Unidos pelo desporto pela missão inclusão”, em parceria com o Comité Paralímpico de Cabo Verde e a Special Olympics Cabo Verde.