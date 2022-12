Praia: Vinte mulheres com deficiência participam em workshop promovido pelo ICIEG

Com o lema “O papel da Liderança e Lei da Paridade no fomento à participação política das mulheres”, este workshop que se realiza na manhã desta sexta-feira em Chã d ́Areia/Avenida Cidade de Lisboa, Praia, pretende fomentar a participação e a inclusão dessas mulheres nos espaços de decisão públicos.

Promovido pelo Instituto Cabo-verdiano para Igualdade e Equidade de Género (ICIEG), este Workshop de formação, é destinado às mulheres com deficiência.

O evento tem como finalidade, segundo nota enviada à nossa redação, fomentar a participação e a inclusão dessas mulheres nos espaços de decisão públicos e contribuir para o fomento da igualdade de género, representação política inclusiva e participativa.

“O workshop permitirá a esse grupo obter conhecimento sobre ferramentas jurídicas e habilidades importantes no processo de participação política, tais como a: o papel da liderança e da Lei da Paridade na promoção da participação ativa das mulheres na política”, explica o documento.

Segundo os dados do Censo 2021 do Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde (INE-CV), a maioria da população de 5 anos ou mais com deficiência são mulheres, daí a necessidade de formar e capacitar esse grupo de mulheres.

O mesmo estudo mostra que as mulheres foram maioria em todos tipos de deficiência ou domínio funcionais, desde a visão (19054 Mulheres contra 9751 Homens, audição (4522 Mulheres contra 3293 Homens), mobilidade (7765 Mulheres contra 5183 Homens),cognição (5920 Mulheres contra 3612 Homens), e autocuidado (3235 Mulheres Contra 2265 Homens).

Relativamente à comunicação são cerca de 1855 Mulheres contra 1833 Homens, o que mostra que neste quesito o gênero masculino supera.

O workshop será executado em parceria com a APIMUD (Associação Cabo-verdiana para Promoção e Inclusão das Mulheres Deficientes) e conta com a presença do Ministro do Estado, da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire.

E, ainda, haverá um ato simbólico da entrega da Lei de Paridade em Braille (escrita tátil para pessoas cegas ou com pouca/baixa visão).

A realização do evento arrancou neste dia 2 de dezembro de 2022, em Chã d ́ Areia/Avenida Cidade de Lisboa, Praia, das 09H00 às 13H00.

