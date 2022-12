URDI 22- Peça Caixa Mágica de Blimund vence concurso de Design

2/12/2022 10:48 - Modificado em 2/12/2022 10:49

A peça “Caixa Mágica de Blimund”, da autoria de Maria José Lopes, Mestre em educação artística, é vencedora do concurso de Design “Palavras, Formas a partir de saberes”, lançado no âmbito da 7ª edição da URDI feira de Artesanato e Design de Cabo Verde. A peça foi confeccionada pelo Luthier Luís Baptista, em Mindelo.

O anúncio foi feito durante a abertura do salão de design Created in Cabo Verde, que decorreu no Centro Cultural do Mindelo, na noite desta quinta-feira, 1 de dezembro de 2022.

Segundo a autora, a caixa mágica de Blimund é inspirado no conto tradicional e oral da ilha de Santo Antão do autor Prof. Leão Lopes

Aproveita-se do modo simples da própria narração e descrição da história num jogo didático-pedagógico e lúdico, possibilitando a integração de todos numa ação didática.

O conto transforma-se num jogo em peças tridimensionais, possibilitando o manuseio de qualquer um dos personagens desfiando a meada do conto num enredo oral. Possibilita múltiplas aprendizagens, lúdico pedagógico que faz um paralelismo com a liberdade, traição, ganância do poder, a defesa e o desacreditar da bondade humana.

Relaciona-se os personagens com os símbolos do feng shui, que nos transporta durante o jogo a força, água, fogo, metal e energia, todos elementos num único enredo.

A caixa mágica, nos transmite a lição de que, para que tudo funcione em pleno, todos os elementos terão que estar em perfeita harmonia.

A importância destes personagens-elementos, expressa nesse jogo narrativo na tomada de consciência e da importância destes, no equilíbrio de um povo.

A Caixa Mágica e as restantes peças da exposição Palavras, Formas, a partir de Saberes podem ser visitadas, a partir de hoje, no Centro Cultural do Mindelo.

