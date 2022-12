Alunos com Necessidades Educativas Especiais podem estudar até ao ensino superior de forma gratuita – EMAI (C/Vídeo)

2/12/2022 00:55 - Modificado em 2/12/2022 01:00



Os alunos com Necessidades Educativas Especiais, ou com qualquer outra deficiência, podem estudar de forma gratuita até ao ensino superior. Isso inclui a licenciatura, mestrado e doutoramento, conforme o Coordenador da Equipa Multidisciplinar de Apoio a Educação Inclusiva (EMAI) de São Vicente.

Segundo Jeremias Fernandes, a Portaria de 27/08/2018 estabelece o acesso gratuito à esses alunos. “Basta ter um filho com Necessidades Educativas Especiais, ou qualquer outra deficiência, a partir de quatro anos de idade – que é o pré escolar, pode começar a estudar e ir até o ensino superior de forma gratuita”, explicou.

Esta informação foi avançada durante um workshop, sobre a chegada dos Alunos com Necessidades Educativas Especiais ao ensino Superior, em São Vicente, enquadrado dentro das atividades do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, que se assinala, no dia 03 de Dezembro.

Fernandes diz, que hoje o foco é o ensino superior, porque em São Vicente e em Cabo Verde, em geral, existem alunos com Necessidades Educativas Especiais, ou qualquer outra deficiência que estão a frequentar o ensino superior, a nível de licenciatura e Mestrado.

Este tema, “A chegada dos Alunos com NES ao ensino superior”, visa chamar atenção a sociedade civil, comunidade educativa no seu todo e as estruturas universitárias, para juntos procurar trabalhar as melhores estratégias, para saber o perfil de entrada destes alunos no ensino superior e o segundo, a avaliação dos alunos com NES no ensino superior.

Contudo, diz ainda que existem alguns desafio, o primeiro a capacitação e formação de professores a nível do ensino superior, e também como trabalhar o perfil de saída do aluno com NES ou outra deficiência para o mercado de trabalho.

Elvis Carvalho