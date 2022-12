O bancário cabo-verdiano lança livro sobre a “Eficiência do Setor Bancário e os seus determinantes: o caso de Cabo Verde”

O bancário cabo-verdiano Tiago Vasconcelos dos Santos apresenta, no próximo dia 09 de dezembro, no Auditório da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa, Portugal, o seu primeiro livro intitulado “Eficiência do Setor Bancário e os seus determinantes: o caso de Cabo Verde”, com a chancela da editora luso-brasileira Lisbon International Press, do Grupo Editorial Atlântico.

Em Cabo Verde, está prevista a apresentação do livro no dia 13 de dezembro, na cidade da Praia.

“Eficiência do Setor Bancário e os seus determinantes: o caso de Cabo Verde”, o primeiro livro de Tiago Vasconcelos dos Santos, resulta do trabalho académico desenvolvido no âmbito do Mestrado em Gestão de Empresas pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa – Portugal e a amostra inclui dados dos relatórios e contas anuais dos bancos no período 2007 – 2020.

A apresentação do livro na capital portuguesa estará a cargo dos professores catedráticos António Augusto Teixeira da Costa e Eduardo Tomé.

A obra, de cerca de 250 páginas, foi prefaciada pelo ministro das finanças, Olavo Correia e Eduardo Tomé, Professor Doutor Associado da Universidade Lusófona de Lisboa.

Tiago Vasconcelos dos Santos, autor desta obra é Mestre em Gestão de Empresas pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia de Lisboa, Pós-graduado em Gestão Bancária e licenciado em Gestão de Empresas.

Profissionalmente, é bancário, um dos quadros do Banco Comercial Atlântico (BCA) com 14 anos de experiência, tendo passado pelas áreas comercial e controlo interno.

Já esteve também ligado ao sector de Hotelaria e Turismo, bem como ao da imprensa escrita, como gestor financeiro.

Tiago Vasconcelos dos Santos é professor universitário e formador profissional nas áreas de Economia, Gestão e Gestão Bancária, além de membro do Comité de Ética da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF).

É coautor, juntamente com os irmãos, do livro: “Tiago, uma vida”, em homenagem ao seu saudoso Pai, Tiago Pedro Amadeu Furtado dos Santos.

