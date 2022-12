São Vicente: “Desesperança e descrédito” na CMSV e governo estão na causa da emigração da população jovem da ilha – JPAI

Reagindo aos dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) no âmbito do quinto Recenseamento Geral da População e Habitação de 2021, sobre o concelho de São Vicente, relativamente a emigração de jovens entre os 15 aos 34 anos de idade, a Juventude do Partido Africano de Independência, JPAI, diz que os jovens “mindelenses desesperançados e desacreditados” na Câmara Municipal de São Vicente, com o primeiro ministro e Governo, optaram por emigrar de forma a driblar a situação que os aflige.

Estes dados, conforme Eder Brito, confirmam aquilo que o partido vem denunciando ao longo dos últimos tempos. “Ulisses Correia e Silva, o MPD, a atual câmara da iilha, ao longo dos anos têm falhado com a juventude mindelense”, por isso diz, que são os grandes responsáveis por este “retrocesso, que afronta os jovens desta ilha”.

Diz ainda, que os dados revelados são “dramáticos”, causando apreensão e sobretudo preocupação com o futuro da ilha.

Este responsável político, afirmou que as políticas públicas, quer a nível central e local para a juventude de São Vicente têm sido, manifestamente, insuficientes. “São políticas incipientes e meramente paliativas. Os resultados estão à vista de todos, demonstrados com estes últimos dados publicados pelo INE” evidenciou.

É o grupo que, realçou, mais tem sido afectado pelo desemprego, que são mais expostos à pobreza e que mais sofrem com a exploração laboral, sendo que, para Eder Brito, são aspectos que preocupam o país e o seu partido.

Da mesma forma, acrescentou, que este fenômeno emigratório massivo, leva com que o país esteja a perder a sua juventude, o que põe em causa a renovação da sua massa crítica, profissional e técnica, capaz de criar sinergias afim de contribuir para o desenvolvimento social cultural e económico da ilha de São Vicente e Cabo Verde.

A preocupação foi manifestada esta manhã, quinta-feira, 01 dezembro pela JPAi em Conferência de Imprensa a propósito dos dados referentes a São Vicente apresentados Relativamente aos 60% dos Mindelenses que acabaram por abandonar o país entre as idades de 15 aos 35 anos.

