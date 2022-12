Paúl/incidente com alunas: ME em alerta máximo e técnicos já estão no terreno

1/12/2022 12:56 - Modificado em 1/12/2022 13:03



O Ministério da Educação diz estar a acompanhar com apreensão o incidente que envolve as alunas de uma escola no concelho do Paul, na ilha de Santo Antão. O Director Geral da Educação, Adriano Moreno, avançou que técnicos de saúde já estão no terreno para darem o primeiro apoio às vítimas e às respetivas famílias.



O incidente com as alunas de uma escola em Santo Antão coloca o Ministério da Educação em “alerta máximo” sobre os casos que podem estar associados a crises de foro psicológico. Para já, segundo o diretor geral da educação há uma equipa liderada por psicólogos que está a tentar entender o fenômeno e ver como tratar os casos.



“Os psicólogos de Paul vão se reunir no sábado com os de Ribeira Grande e também Porto Novo para que juntos possam estudar melhor este fenômeno local mas que também tem tido focos em outras escolas”, avançou Adriano Moreno em entrevista à rádio pública.



Segundo este responsável é uma situação que “preocupa bastante” o ME e acrescenta ser importante entender melhor este fenômeno que assemelha-se com “ataques de ansiedade, de panico”.



Este é, segundo Moreno, um momento delicado porque ainda não se sabe exatamente que tipo de fenômeno leva com que as alunas tenham este tipo de crises.



“Os próprios psicólogos locais, a delegacia de saúde têm apoiado os psicólogos das escolas mas não têm conseguido ajudar da melhor forma estas alunas e as próprias famílias que também precisam de algum acompanhamento”.



As alunas afetadas vão permanecer em casa e terão acompanhamento psicológico e acompanhamento à distância com os professores, por forma a que os psicólogos locais consigam entender melhor o fenômeno e dar as melhores pistas para se poder ajudar estas meninas e as suas famílias.



O ME, diz Adriano Moreno, já alertou todos os delegados de educação no sentido de estarem cientes e atentos a casos do tipo em todas as estruturas educativas. Para já estão perante um fenómeno cujas causas são ainda desconhecidas.



Com RCV