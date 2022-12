Combustíveis estão mais baratos em dezembro

A Agência Reguladora Multi-sectorial da Economia (ARME) atualizou os preços dos combustíveis e estão mais baratos. A tabela entrou em vigor esta sexta-feira, 1 de Dezembro. De acordo com a agência, tudo somado os preços correspondem a um decréscimo médio dos preços dos combustíveis de 7,04%.

Segundo a ARME, a gasolina e o gasóleo vão ser mais baratos durante o mês de Dezembro. Segundo a nova tabela a gasolina passa a custar 143$90 e o gasóleo 157$10. Uma descida de menos de um escudo para a gasolina, mas de 7$40 no gasóleo.

Também o gás fica mais barato. Segundo a ARME, as garrafas de gás de 3kg passam a custar 449$00, as de 6kg passam a custar 946$00 e as de 12,5kg atualizam para 1971$00. As botijas de 55kg passam a ter um valor de 8672$00.

Segundo a ARME, quando comparado com o período homólogo (dezembro de 2021), a variação média dos preços dos combustíveis corresponde a um aumento de 27,78% e, relativamente à variação média ao longo do ano em curso, corresponde a um acréscimo de 0,89 por cento.

Essa descida, de acordo com a mesma fonte, deveu-se a alguma volatilidade nas cotações do petróleo Brent nos mercados internacionais, registado decréscimos médios de 1,59% (90,97 USD), quando comparadas às cotações do mês de outubro (92,44 USD).

