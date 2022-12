Operação do cadastro predial prevê cadastrar 1850 casas nos bairros de Fonte Inês – Espia

1/12/2022 09:15 - Modificado em 1/12/2022 09:16



A equipa da operação do cadastro predial em São Vicente, já deu início ao processo de cadastro referente aos direitos e limites das propriedades, tais como terrenos, edifícios habitacionais/comerciais, prédios ou frações individuais e quaisquer outras construções, na zona de Fonte Inês – Espia.

De acordo com informações recolhidas por este online, equipa de Operação do Cadastro Predial da Cidade do Mindelo, deu inicio, ontem, 29 novembro, a aquisição cadastral no bairro de Fonte Inês-Espia. Nesse bairro a previsão aponta para 1850 casas a serem cadastradas.

A operação do cadastro predial é uma iniciativa do Governo de Cabo Verde que, através do Instituto Nacional de gestão do Território em parceria com a Câmara Municipal de São Vicente, visa a recolha de dados que caracterizam e identificam cada propriedade existente numa determinada zona, pertencente a privados ou entidades públicas.

Com efeito, a fase de recolha de dados cadastrais vai até ao dia 29 de dezembro do decorrente ano, pelo que apelam a todos os proprietários daquele bairro que, façam o cadastro predial do seu imóvel no tempo estipulado pela equipa de Operação do Cadastro Predial de modo clarificarem e garantirem os seus direitos.

Relembrar que decorre, também, a recolha de dados no bairro Ribeirinha com previsão para serem cadastradas aproximadamente 3600 casas e ou terrenos.

O Cadastro Predial é Gratuito e Obrigatório.