São Vicente: Há cada vez mais famílias a pedir cestas básicas

1/12/2022 09:10 - Modificado em 1/12/2022 16:35



Os sucessivos aumentos do preço dos produtos, tem feito que muitas pessoas recorrerem há ajudas,

sobretudo para comer. E em São Vicente o Banco Alimentar Contra Fome, que tem apoiado desde da sua abartura várias familias, tem tido dificuldades em responder à demanda que cresce cada vez mais. De dois em dois meses, a instituição distribui cestas básicas a 160 famílias.

Só que neste momento, conforme a delegada da OMCV na ilha o Banco Alimentar contra Fome, está a ter problemas. É que segundo Fátima Balbina Lima, a tesouraria as empresas têm tido dificuldades em apoiar a instituição.

Segundo a delegada da Organização das Mulheres de Cabo Verde (OMCV), Fátima Balbina Lima, que gere o Banco Alimentar Contra Fome, em declarações a Inforpress, as condições das empresas, que aderiram, e dos parceiros enfraqueceram porque a situação está a tornar-se cada vez mais difícil, os preços dos bens ficaram bastante elevados, e já não conseguem dar os apoios e donativos que davam.

Em contrapartida, afirmou, mesmo não sendo inscritas na base de dados dos beneficiários deste projecto, há cada vez mais pessoas a procurar por cestas básicas na delegação da OMCV.

“Na verdade, as pessoas vêm todos os dias procurar cestas básicas na OMCV, mas o banco alimentar tem uma filosofia. São as mesmas pessoas que têm inscrição naquela base de dados e que continuam a receber a cesta básica. Só transferimos a cesta para outra pessoa em caso de falecimento do contemplado ou se a sua condição de vida melhorar e permiti-la sair de cestas básicas. Mas, realmente, a procura é muita”, adiantou.

Conforme a mesma fonte, neste momento o Banco Alimentar Contra Fome tem recebido apoio financeiro de 200 mil escudos de uma empresa e distribui cestas básicas a 160 famílias, a cada dois meses.

“É claro que a OMCV vai fazendo cabazes para dar às outras pessoas que nos procuram e que não estão inscritas no Banco Alimentar e que têm grandes dificuldades, mas, também, encaminhá-las para outras instituições de apoio”, sintetizou.