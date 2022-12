Dia Mundial Da Luta Contra a Sida 2022, sob o lema “Equidade já”

1/12/2022 09:13 - Modificado em 1/12/2022 09:13



O Dia Mundial do Combate à SIDA é assinalado anualmente a 1 de dezembro. O seu objetivo é sensibilizar e apoiar aqueles que padecem desta doença e homenagear os que faleceram infetados.

E este ano, a ONUSIDA elegeu como lema do Dia Mundial de luta contra SIDA, “ Equidade Já” no acesso aos cuidados de saúde de VIH-SIDA. Este lema surge como forma de chamar a atenção de todos os atores e de todas as pessoas, para acelerar os esforços e focarem em ações concretas que minimizem as desigualdades contribuindo para pôr fim a SIDA no horizonte 2030, atraves do reforço da disponibilidade, qualidade e conformidade dos serviços de tratamento, despistagem e prevenção do VIH, para que todos tenham acesso adequado.

Bem como a reforma das leis, políticas e práticas para enfrentar o estigma e a exclusão e a partilha de tecnologia entre comunidades e paises para permitir a igualdade de acesso às melhores descobertas científicas sobre o VIH.

Segundo os dados da ONUSIDA, a resposta global ao VIH tem mostrado um abrandamento no progresso contra a pandemia do VIH e uma redução dos recursos disponíveis nos últimos dois anos, marcados pela COVID-19 e outras crises globais.

Este revés coloca milhões de vidas em risco. Quatro décadas após a resposta ao VIH, ainda no mundo persistem desigualdades nos serviços mais básicos, tais como testes, tratamentos e preservativos.

Em Cabo Verde a epidemia do VIHSIDA é do tipo concentrado, com registo de prevalência à volta de 0,6% (0,7% nas mulheres e 0,4% nos homens); 2,3% nas pessoas com deficiência, 3,1% nos usuários de drogas, 4,6% entre profissionais do sexo e 6,1% entre os homens que fazem sexo com homens.

Em termos de acesso aos cuidados de saúde, o teste de diagnóstico é gratuito no serviço público de saúde e nos postos clinicos móveis das ONG, e são realizados anualmente uma média de 25.000 testes de rastreio da infeção VIH.

De acordo com as instruções do guia nacional, a realização de teste é proposta sistematicamente às grávidas nas consultas de pré-natal, a todas as pessoas com a doenças de transmissão sexual, a todos os parceiros/as dos casos VIH positivos e sempre que a situação comportamental ou clínica assim o justificar.

Além de ser gratuito, o teste também pode ser realizado por solicitação espontânea do utente em

qualquer centro de saúde ou hospitais do país. Todos os casos testados VIH positivos são tratados com antirretrovirais, independentemente do valor da contagem dos linfócitos TCD4.

O seguimento do paciente é assegurado nos Centros de Saúde do setor público, por uma equipa

multidisciplinar constituída por médico/a, enfermeiro/a, psicólogo/a, assistente social e farmacêutico/a.

No âmbito do Dia Mundial de Luta Contra a Sida e tendo em conta o lema escolhido para este ano, o CCSSIDA propõe o reforço de atividades de prevenção, diagnóstico, comunicação e informação, com vista a promoção de género e de direitos humanos, ao combate aos atos de estigma e discriminação, bem como a divulgação da Lei da Atenção Integral ao VIH-SIDA em Cabo Verde, aprovado em maio de 2022.

Do Programa de atividades, desde inicio de novembro o CCSSIDA vem desenvolvendo várias atividades, nomeadamente rodas de conversa sobre estigma e descriminação em todas as escolas secundárias do país, treinamento sobre lei de VIH para Ordem do Advogados de Cabo Verde e treinamento para finalista do curso de jornalismo, roda de conversa na Rede Nacional de Pessoas que vivem com VIH sobre direitos humanos e ainda atividade de diagnóstico e prevenção junto de várias comunidades, bem como, a celebração da semana internacional do teste.

O Ato central para assinalar o Dia Mundial de Luta Contra Sida, tem lugar nesta Quinta-feira 01 de dezembro, na Biblioteca Nacional e ser presidida pela Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves.