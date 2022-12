Voleibol: Cabo Verde deverá começar a disputar competições regionais africanas em meados de 2023

30/11/2022 17:39 - Modificado em 30/11/2022 17:42

Cabo Verde deverá começar a disputar competições regionais africanas de voleibol e beach voleibol, já no inicio do próximo ano. A previsão é do presidente da Federação Cabo-verdiana de Voleibol, António Rodrigues que é também vice-presidente da Confederação Africana de Voleibol (CAVB)

O lider federativo nacional da modalidade, falava a partir de Marrocos no âmbito de mais um Congresso da confederação. Em declarações à rádio pública, António Rodrigues, avançou que fez uma apresentação principalmente das atividades complexas que foram realizadas em Agadir, Marrocos, na altura do covid-19 e que houve vários constrangimentos.



Já para o ano 2023, fez uma introdução das atividades que irão ser, sobretudo no ano pré-olímpico, o ano em que se prevê várias atividades eliminatórias dos jogos Olímpicos de Accra.



No caso de Cabo Verde as atividades estão a porta. “Em 2023 está previsto um ano cheio de atividades, não só a nível zonais, como também continentais. Nós temos que começar a prever que a partir de janeiro/fevereiro, principalmente o nosso país que tem que entrar em competições regionais”, anunciou.



Quanto aos países que irão sediar as diferentes competições, eles serão escolhidos em breve pela CAVB mediante candidaturas.



O Congresso da Confederação Africana de Voleibol decorreu durante dois dias em Casablanca, Marrocos. Discutiu-se neste congresso questões relacionadas com a modalidade em África, e culminou na reeleição do presidente da CAVB, que passa a ter novas regalias para que o seu mandato possa ser de 8 anos.



Os países que irão acolher as competições zonais, regionais e continentais ainda não foram decididas. “A direção achou dar tempo aos países para refletirem e enviarem as suas candidaturas e nós iremos decidir no final deste mês os possíveis países que irão acolher todas as fases eliminatórias”, disse Antônio Rodrigues.

AC