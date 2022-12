“Edital Resgate e Promoção da Música Tradicional” seleciona 34 projetos musicais. Quatro são de São Vicente

30/11/2022 17:29 - Modificado em 30/11/2022 17:29

No âmbito do Edital Resgate e Promoção da Música Tradicional do governo, 34 projetos musicais a nível nacional foram selecionados para receber apoio financeiro do Ministério da Cultura, no valor total de financiamento de 6.358.000$00. Apenas quatro dos 34 projetos foram selecionados em São Vicente.



Na ilha do monte cara foram selecionados os projetos de Ivan Rocha com a Coladeira “Loreta ja sentá pel”; Samantha Lima Delgado com a morna “Mar Azul” e a coladeira “Nos Contradansa”; Giselle Silva com a morna “Nha mnin”; e com a a morna “Doce Momento” de Bertânia Almeida.



O Edital Resgate e Promoção da Música Tradicional é destinado a apoiar os artistas, grupos e criativos nacionais residentes em Cabo Verde, na gravação de singles e videoclipes.



Este projeto foi lançado em 2022 com o objetivo de selecionar projetos musicais tradicionais aptos a receberem apoio financeiro do Ministério da Cultura no valor máximo de 300.000$00, destinados à produção de géneros como o Batuku, Morna, Koladera, Talaia, Funaná, Mazurka e Finason, para serem realizados no território nacional, no decurso do ano 2023.



No total, foram submetidos 55 projetos musicais, dos quais 34 foram selecionados. A ilha com maior entrada de projetos foi Santiago, um total de 41, seguida de São Vicente com 4. Da ilha da Boa Vista receberam-se 5 projetos, do Sal 3 e da ilha do Maio 2. Santo Antão, São Nicolau, Fogo e Brava não registaram nenhuma candidatura.



Distribuídos os projetos musicais por géneros, estes são contabilizados da seguinte forma: destaque para Batuku 28, Morna 17, Koladera 12, Funaná 4, Mazurka 3, Finasom 2 e Sonjom 2. Importa frisar que foram submetidos mais do que uma música por proponente.



AC