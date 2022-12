7ª Edição da URDI arranca com a participação de 114 artesãos de todas as ilhas

30/11/2022 17:32 - Modificado em 30/11/2022 18:10





A 7ª edição da URDI – Feira do Artesanato e Design de Cabo Verde este ano em torno do tema “TRADIÇÃO ORAL – Cultura Imaterial”, juntando assim artesãos, designers, artistas e demais criativos, para refletir e projetar a criação artística do arquipélago. São cerca de 114 artesãos que durante 5 dias vão expor as suas criações na Praça Nova (Praça Amílcar Cabral) no centro da cidade do Mindelo.



“São 114 artesãos. Anteriormente, tínhamos cerca de 122 inscritos, mas infelizmente nem todos vão participar. A feira tem um regulamento que diz que para participar, cada artesão tem de ter todo o processo de certificação completo para reconhecimento profissional”, avançou o presidente do Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design (CNAD).



Este responsável lamentou o fato de ainda muitos artesãos terem o processo incompleto. “Há uns que não querem fazer o reconhecimento e têm todo o direito de não fazerem isto”, disse.



Os municípios convidados são Paúl (Santo Antão) e Boavista, que segundo Artur Marçal, são desafiados a apresentar nesta feira o que de melhor se faz no artesanato e no design e das artes nos seus municípios, através de actividades culturais.



Cerâmica e olaria, cestaria, bijuteria, design, rendas e bordados, gastronomia tradicional, cosmética artesanal, tapeçaria inundam a Praça para apresentar o melhor do que se faz do artesanato e design em Cabo Verde.



A Feira na praça Amílcar Cabral é aberta ao público e decorre de 30 de novembro a 04 de dezembro de 2022, entre as 16 horas e as 22 horas.



AC