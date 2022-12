Felix Martins – o fotógrafo amador que captou a atenção do CVOW ao vencer o concurso de fotografia “Amar o Mar” – com a foto “Calmaria Ondulada”

“Calmaria Ondulada” – foto vencedor do concurso de fotografia “Amar o Mar” – da Cabo Verde Ocean Week

Apesar do seu foco ser produção de vídeos, Felix Martins, de 24 anos e natural de São Nicolau, resolveu há menos de um ano mergulhar na fotografia. Encontrou a oportunidade de recorrer ao seu arquivo para resgatar algumas das suas poucas fotos e apresentá-las no concurso de fotografia “Amar o Mar” da 5ª edição da Cabo Verde Ocean Week, que terminou na semana passada. Este jovem, que estava entre fotógrafos profissionais e com muita experiência, foi o vencedor deste concurso.



Daquelas que disponibilizou para o concurso, o que chamou atenção e mereceu o grande prêmio foi a sua fotografia intitulada “Calmaria Ondulada”, foto que foi tirada da sua praia favorita, situada no município de Tarrafal, na ilha de São Nicolau.



O mesmo explicou que é uma praia longe do centro urbano e oferece uma certa privacidade, é limpa. Para Martins esta é uma “foto especial” porque se consegue ver a “identidade da praia”.



“É uma praia de areia branca com algumas partes de areia negra. E na foto as cores se intercalam como ondas e que a pessoa presente na foto mostra uma certa calmaria e paz e se vê as expressões marcadas na área submersa”, sublinhou.



As suas fotos são mais voltadas para a natureza, já que essa categoria de captura inspira “momentos de reflexão e tranquilidade” para este jovem, para além de, através da fotografia, conscientizar as pessoas sobre as questões ambientais.



Fotografar a natureza, os animais para Félix Martins é “mais fácil e tudo é mais natural”, do que fotografar pessoas, que a seu ver é mais complicado e que muitas das vezes não se consegue o natural, “o genuíno”.



Apesar de estar entre muitos fotógrafos com bons trabalhos no concurso, disse estar muito um pouco confiante de que estaria entre as três posições. “Mas não imaginava que eu seria o vencedor deste concurso, porque na fotografia sou amador e há poucos meses que resolvi entrar para esta area”, contou.



Após este grande prêmio, Felix sentiu mais encorajado a expor suas fotografias para o público e poder ter alguma remuneração, já que antes era mais focado em mostrar meus trabalhos nas redes sociais.



Neste momento disse estar mais aberto a parcerias com empresas e instituições para a gestão das suas páginas nas redes sociais.



Com apenas 24 anos, aos poucos começou a adquirir os seus próprios equipamentos que o ajudaram a registar o que de mais lindo observava na natureza. Começou a divulgar os seus trabalhos nas redes sociais e os feedbacks começaram a surgir. Daí foi encorajado a produzir mais e mais e a ter a sua própria fonte de renda.



Este jovem fotógrafo já captou imagens de Santo Antão, São Vicente, São Nicolau, Sal, e Fogo.



