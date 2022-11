PJ extradita dois cidadãos acusados de vários crimes nos seus países de origem

30/11/2022 09:57 - Modificado em 30/11/2022 09:58

A Polícia Judiciária, extraditou nos dias 24 e 26, deste mês dois cidadãos europeus, de nacionalidade portuguesa e francesa através do Gabinete Nacional da Interpol, na cidade da Praia, Santiago.

De acordo com a PJ, a primeira extradição ocorreu na tarde do dia 24 de Novembro, na fronteira do Aeroporto Internacional da Praia – Nelson Mandela, em que foi entregue às autoridades portuguesas, um cidadão de 47 anos de idade, condenado pelo crime de branqueamento de Capitais, por factos praticados em Portugal no ano de 2015.

O extraditado irá cumprir a pena de 7 (sete) anos de prisão efetiva, na qual foi condenado no âmbito do processo.

Segundo a mesma fonte, a segunda extradição ocorreu na madrugada do dia 26 de Novembro. O criminoso foi entregue às autoridades francesas, um cidadão de 43 anos de idade.

O indivíduo vai agora cumprir uma pena de cinco anos, 11 meses e quatro dias, dos seis anos que fora condenado, pela prática de vários crimes de Branqueamento de Capitais, agravado pala participação em organização criminosa, contrafação de obra registada, uso, importação, exportação, detenção e venda ou exposição para venda de mercadoria com marca contrafeita, por factos praticados em França e Hong-Kong, entre os anos de 2008 e 2012, com sentença de 24 de Fevereiro de 2021.

Sobre este processo, a Procuradoria-Geral da Republica de Cabo Verde, afirma que em cumprimento de uma Notícia Vermelha da Interpol, no dia 1 de Março do corrente ano de 2022 foi detido, na cidade da Praia, um indivíduo do sexo masculino, maior de idade e cidadão de nacionalidade francesa, com vista à sua extradição.

“Na sequência da sua audição perante o Tribunal da Relação de Sotavento, foi-lhe permitido aguardar a tramitação do mencionado processo em liberdade, mediante interdição de saída do país e apresentação diária na sede da Polícia Judiciária”.

No passado dia 22 do corrente mês de Novembro, em decorrência do consentimento prestado pelo extraditando, foi proferida decisão final no mencionado processo, determinando a sua entrega ao Estado requerente.