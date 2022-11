Médico António Pedro Costa Delgado lança obra sobre os desafios da educação médica em Cabo Verde

O médico António Pedro Costa Delgado lança no dia 2 de Dezembro, sexta-feira, a sua obra “Educação Médica em Cabo Verde: Desafios”, na Biblioteca Nacional, com apresentação da Doutora Adriana Carvalho e do jornalista Marco Rocha.

“Educação Médica em Cabo Verde: Desafios”, conforme nota de imprensa enviada à redacção do Noticias do Norte, resulta da conversão do trabalho de investigação para a elaboração da tese de doutoramento de António Pedro Costa Delgado em Saúde Internacional, enquanto tema de investigação das estratégias que Cabo Verde deve desenvolver para implantar a educação médica no contexto de pequeno país insular em desenvolvimento.

Na sua argumentação, o saudoso André Corsino Tolentino, antigo ministro da Educação, que cooorientou a tese com o Doutor Paulo Ferrinho, do IHMT/ NOVA, e membro do júri durante a defesa de tese deste doutoramento, em 2017, escreveu considerou ser de “extrema generosidade fazer um doutoramento no fim de uma carreira, na qual o autor e o Estado de Cabo Verde praticamente cresceram juntos. O Serviço Nacional de Saúde e a Direção-Geral da Saúde fizeram parte dessa convivência e desse motivo de grande satisfação que hoje nos é comum”.

Nascido em Coculi, Santo Antão, António Pedro Costa Delgado é médico, mestre em Saúde Pública e PhD em Saúde Internacional. Possui uma longa experiência profissional na área de Saúde Pública, com ênfase no desenvolvimento de políticas e gestão de sistemas de saúde e em educação médica e ocupou vários cargos na administração nacional de saúde.

Como funcionário da OMS África, foi consultor para a Reforma da Saúde em São Tomé e Príncipe, representante da OMS na Guiné-Bissau e ponto focal para o desenvolvimento de políticas de saúde e prestação de serviços nos onze países da África Central. Presentemente é docente de Medicina e de Saúde Pública, a tempo parcial, na Universidade de Cabo Verde.

António Pedro Delgado é também autor do livro “Políticas de Saúde em Cabo Verde na Década de 1980-1990: Experiência de construção de um Sistema Nacional de Saúde” e co-autor do romance histórico “TEMPO DE JOHN – Encalhe do SS John Schmeltzer em Cabo Verde 1947”.