Aluna do 11.º ano cai de primeiro piso do Liceu Januário Leite, no Paúl evacuada para o HBS

30/11/2022 10:08 - Modificado em 30/11/2022 10:08

A aluna que caiu, hoje do primeiro piso do Liceu Januário Leite, no Paúl evacuada para o Hospital Baptista de Sousa. O NN tentou entrar em contacto para saber mais informações, até ao momento não foi possível.

De acordo com informações recolhidas, a queda deu-se por volta das 11 horas, durante o período de intervalo. Depois de se ouvir um barulho estranho a aluna foi vista estatelada e ensanguentada, no chão.

“Não se sabe ainda o que terá ocorrido, mas ouvi de outro aluno a dizer que a primeira aluna estava tranquila a conversar com os seus colegas quando deparou com algo no seu telemóvel e de repente correu e pulou do primeiro piso”, contou uma testemunha à Inforpress.

Na sequência da queda, três colegas entraram em pânico, tendo uma outra aluna caído do mesmo piso, mas na parte exterior do edifício e outras duas caíram de escada.

Quanto ao quadro clínico das pacientes, a aluna que caiu do piso está a ser avaliada, pois seu quadro clínico é “reservado”, ao passo que as outras três estão estáveis.