Basquetebol: Selecionador nacional regressa a Cabo Verde após estágio no Real Madrid – Espanha

29/11/2022 15:35 - Modificado em 29/11/2022 15:35

O Selecionador Nacional de Basquetebol, Emanuel Trovoada, acaba de regressar a Cabo Verde depois de ter frequentado mais um estágio em Espanha, na equipa do Real Madrid onde joga o cabo-verdiano Eddy Tavares.

“O estágio correu muito bem. Uma oportunidade enorme de poder trabalhar e acompanhar, não só o staff técnico e toda a primeira equipa do Real , mas também já tinha esse interesse de aprofundar e melhorar”, afirmou Emanuel Trovoada que avançou ainda que esta foi uma oportunidade de saber um pouco mais como funciona também o processo da academia do Real.

Emanuel Trovoada disse que regressa a Cabo Verde com novos conhecimentos, já que no basquetebol a toda a hora surgem novidades.

Sobre o Mundial de 2023

O selecionador nacional comentou a escolha de Angola para acolher os jogos do grupo de Cabo Verde para a última janela de apuramento para Mundial 2023 e desejava que fosse em outro país.

“A FIBA (Federação Internacional de Basquetebol) atribui a janela a Angola, mas nós sabemos que é o nosso concorrente direto para essa vaga e esperávamos que houvesse um pouco mais de transparência, no sentido de se escolher um país neutro, já que esse fator casa pode pesar. Mas estamos mentalizados e preparados para jogar em qualquer sitio”, explicou.

A FIBA decidiu que as partidas do grupo E vão decorrer em Angola. Emanuel Trovoada preferia que fosse escolhido um país neutro, já que as seleções angola e cabo-verdiana estão na disputa do mesmo objetivo.

Com RCV