Uni-Mindelo atribui título de Doutor Honoris a Amílcar Cabral em dezembro

29/11/2022 15:36 - Modificado em 29/11/2022 15:36

No âmbito das celebrações do 20º aniversário da Universidade do Mindelo (Uni-Mindelo), o reitor Albertino Graça anunciou, que a instituição de ensino superior vai atribuir ao fundador da nacionalidade Cabo-verdiana, Amílcar Lopes Cabral, o título de Doutor Honoris Causa, a título póstumo, no próximo dia 10 de dezembro.

“Um homem que se tem destacado como um dos 20 maiores líderes da história da humanidade e que continua a inspirar as novas gerações pela sua integridade, generosidade e entrega a causa da independência africana e da igualdade entre povos e nações na arena internacional”, justificou Albertino Graça durante conferência de imprensa, realizada na manhã, desta terça-feira, no Mindelo.

Conforme o reitor, este será o ponto mais alto das celebrações. O doutoramento Honoris Causa de Amílcar Cabral está inserido no programa de actividades que celebra os 20 anos da fundação da Universidade do Mindelo.

Albertino Graça destacou no programa de atividades, o início do curso de doutoramento em Ciências da Saúde que será feito, marcada para a próxima semana, em colaboração com a Universidade de Valladolid de Espanha, uma iniciativa que considerou ser “absolutamente ousada e inédita em Cabo Verde”.

Acrescenta ainda que neste âmbito, foi aprovado o Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS), apostando nos recursos humanos, num momento de crise em que o país e o mundo atravessam.

Para além do lançamento da Revista Sócio-Jurídica da Uni-Mindelo, na semana das celebrações será realizado um torneio de futebol durante os dias 9 e 10 de dezembro que vai contar com a participação dos campeões regionais de São Vicente (Mindelense e Académica do Mindelo) e Santo Antão (Académica do Porto Novo e Rosariense da Ribeira Grande).

No ponto mais alto das comemorações vão fazer parte da cerimônia o presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, que vai presidir à cerimónia, o presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo Sousa, presidente da Fundação Amílcar Cabral, Comandante Pedro Pires, para além da presença da filha Iva Cabral e da mãe viúva, Ana Cabral.

AC – Estagiária