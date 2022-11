PM garante que haverá fiscalização das novas regras de acesso e uso de viaturas do Estado

28/11/2022 17:41 - Modificado em 28/11/2022 17:41

O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, anunciou na manhã de segunda-feira uma fiscalização de regras mais apertadas no acesso e uso de viaturas do Estado.

Esta medida surge aquando da aprovação de um novo decreto-lei, que regula o uso de viaturas do Estado que foi aprovado em Conselho de Ministros há cerca de duas semanas, elencando as entidades e órgãos de soberania que “podem ter acesso e o uso de viaturas para representação e uso pessoal”.

Ulisses Correia e Silva falava durante uma declaração ao país, sobre a aprovação, na madrugada de sábado, da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2023.

“A grande vantagem é que as regras, agora muito mais claras, são muito mais vinculativas. E faz uma diferenciação muito clara que permite com que haja também uma fiscalização mais efetiva”.

Regras essas que, segundo o chefe do governo, irão ter “um impacto na redução de viaturas do Estado fora dos horários fixados, em fins de semana e feriados”.

“Tudo o resto, incluindo dirigentes da administração pública, de institutos públicos, agências de regulação e de empresas públicas terão viaturas para o uso em serviço durante o horário de expediente do serviço. Durante os fins de semana e feriados as viaturas poderão ser utilizadas com condutores”, explicou.

Acrescentou ainda que isso vai permitir fazer uma “maior racionalização” do uso das viaturas e uma distinção entre aquilo que é uso pessoal e aquilo que são usos para fins de serviço.

Restrição de viagens

O governante acrescentou que a lei do Orçamento de Estado para 2023″define e restringe as entidades que podem viajar em classe executiva”, o que não estava previsto na versão inicial do documento, que só admitia viagens em classe económica.

“Para viagens em avião de duração inferior a quatro horas e meia, com exceção do Presidente da República, do primeiro-ministro e do presidente da Assembleia Nacional, as viagens são em classe económica”, sublinhou o Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva.

A lei do Orçamento de Estado para 2023 foi aprovada na madrugada de sábado apenas com os votos a favor do Movimento para a Democracia (MpD, maioria).

AC – Estagiária