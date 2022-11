São Vicente: Cerca de 60% da população dos 15 aos 34 anos emigrou nos últimos cinco anos – INE

28/11/2022 15:38 - Modificado em 28/11/2022 16:49

O Instituto Nacional de Estatística (INE) apresentou, hoje em São Vicente os dados do quinto Recenseamento Geral da População e Habitação de 2021 sobre a ilha, divulgando os principais indicadores. Na ilha do monte Cara, como a nivel nacional, há uma ligeira predominância do sexo masculino do total de habitantes.

Ainda conforme os dados foram recenseados no município 77.990, sendo 75.845 residentes, dois mil de visita. E nove sem abrigo e 131 nos Portos.

Ainda de acordo com a mesma fonte, 91,9% da população da ilha tem acesso a electricidade, 68,3% tem acesso a água através da rede pública, 88,4% têm acesso à casa de banho e 95% usa gás para cozinhar.

E em relação à população emigrante, da faixa etária dos 15 a 35 anos de idade, cerca de 60% da população emigrou, nos cinco anos anteriores ao recenseamento. “Constatamos que a emigração é forte sobretudo na camada jovem, sendo que 60% dos que emigraram estão com idades compreendidas entre os 15 e os 34 anos, portanto estão na idade reprodutiva”, apontou a Alice Pinto.

Portugal lidera a lista de países de destino dos são Vicentinos com 60%, seguido dos Estados Unidos, com 9,5%. Em terceiro França. E Senegal e Guiné Bissau, representam uma taxa de 0,3 e 0,1 respectivamente.

No que tange ao mercado de trabalho, a taxa de desemprego atinge 9% da população dos 15 aos 25 anos, conforme explicou a técnica de estatística do INE, Alice Pinto, durante a apresentação dos dados na Biblioteca Municipal.

A taxa de alfabetização da população de 4 ou mais anos é de 90%. faixa etária dos 15 aos 24 anos os alfabetizados chegam aos 9,3%. O número de agregados familiares é 27.071.

A taxa de analfabetismo baixou significativamente, registrando uma diminuição, o que significa um ganho, conforme o INE, pois revela mais pessoas alfabetizadas na ilha.

O nível de instrução dos 4 anos ou mais, dividido por categorias, mostra que 10% da população. E que 50,2% possui o ensino básico. E 21,1% da população tem o ensino secundário completo. E no ensino superior a cifra situa-se nos 13,7%, conforme os dados do Recenseamento Geral da População e Habitação.

Outro aspecto destacado pela técnica do INE, é que, segundo os dados, a população de São Vicente conheceu uma melhoria das suas condições de vida em relação a 2010. A percentagem de pessoas com água canalizada, instalação sanitária e electricidade aumentou consideravelmente.

Elvis Carvalho