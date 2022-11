Futebol/S. Vicente: “Daqui a três anos, se tudo correr bem, assumimos que somos candidatos ao título” – presidente do Amarante (C/Vídeo)

28/11/2022 00:14 - Modificado em 28/11/2022 00:14

Uma pergunta que muitos, principalmente os adeptos do clubel, podem estar a colocar é se, agora que o Amarante está na primeira divisão de futebol de São Vicente, é candidato ao título. A resposta é não. Pelo menos, não neste momento e nem nos próximos dois anos. A garantia foi dada pelo presidente do Grémio Desportivo, em entrevista ao Notícias do Norte.

Nuno Leite diz que só daqui a três anos é que o clube que vai assumir que é candidato ao título, isso claro, se a equipa conseguir manter a “espinha dorsal” e melhorar consideravelmente em termos desportivo.

Há quase três anos que Carlos Nuno Leite antigo, foi eleito, em Fevereiro, presidente da direcção do Grémio Desportivo Amarante com o lema “do, para e pelo Amarante”, uma nova visão, diferente “do Amarante, para o Amarante e pelo Amarante” popularizado por Evandro Matos.

Com o mandato quase no fim, Nuno Leite considera que os objectivos traçados, têm sido alcançados. A subida para a primeira divisão é uma realidade, a sustentabilidade do clube, está num bom caminho conforme o mesmo e a projecção da imagem do clube está indo bem.

Elvis Carvalho