Manifestações alastram-se pela China: Moradores rompem com bloqueios

27/11/2022 23:46 - Modificado em 27/11/2022 23:46

Centenas de grupos de moradores em Pequim estão a sair dos seus condomínios, rompendo de facto com as medidas de prevenção epidémica vigentes na China, enquanto manifestações se alastram por várias cidades do país asiático.

“As pessoas, simplesmente, estão a desobedecer”, descreveu à agência Lusa Fabian Kratschmer, um jornalista alemão radicado na capital da China. “Parece que atingimos um ponto de inflexão na estratégia ‘zero covid’”, observou.

Vários testemunhos ouvidos pela agência Lusa relataram experiências semelhantes: grupos de moradores por toda a cidade organizaram-se e exigiram aos respetivos comités dos seus bairros que apresentassem uma ordem, assinada pelo Governo, a ordenar o bloqueio, e a respetiva base legal para as medidas. Em vários bairros, os moradores derrubaram as chapas metálicas, desbloqueando efetivamente as suas áreas de residência.

Os Comités de Bairro são o nível mais baixo da burocracia chinesa, em que o Partido Comunista Chinês (PCC) confia para difundir diretrizes e propaganda a nível local, e até mesmo para a resolução de disputas pessoais.

A mobilização destas organizações como “guardiões das comunidades”, no combate da China contra a covid-19, expandiu os seus poderes, resultando muitas vezes em abusos de autoridade, medidas arbitrárias, e muitas vezes contraditórias, face às diretrizes emitidas pelas autoridades de saúde.

Em Pequim, o efeito dominó começou no sábado, à medida que foram surgindo vídeos de moradores a sair para as ruas, contrariando as ordens dos comités.

As medidas de prevenção epidémica da China são as mais restritivas do mundo, ao abrigo da política de ‘zero casos’ de covid-19. A estratégia inclui o isolamento de todos os casos positivos e contactos próximos, o bloqueio de bairros ou cidades inteiras e a realização constante de testes em massa.

Não há relatos de confrontos violentos na capital chinesa.

No entanto, em Cantão, a maior cidade do sul da China, o distrito de Haizhu tem sido palco de violentos confrontos entre trabalhadores migrantes e forças de segurança. Na cidade de Zhengzhou, no centro do país, milhares de trabalhadores numa fábrica da Foxconn, o grupo que monta os iPhone da norte-americana Apple, episódios de violência entre operários e forças de segurança irromperam também na semana passada.

Também nas cidades de Xangai, Nanjing e Urumqi, manifestações pacíficas irromperam contra as restrições impostas no país, suscitadas por um incêndio em Urumqi, que resultou em dez mortos. Imagens difundidas nas redes sociais mostram que o camião dos bombeiros não conseguiu entrar inicialmente no bairro, já que o portão de acesso estava trancado, e que os moradores também não conseguiram escapar do prédio, cuja porta estava bloqueada, em resultado das medidas de prevenção epidémica.

Em Urumqi, grupos de manifestantes cantaram “Aqueles de vós que se recusam a ser escravos, ergam-se” – um verso do hino nacional chinês — e gritaram “queremos liberdade”, apelando para o fim dos testes em massa e dos códigos QR, uma versão bidimensional do código de barras colocado na entrada de todos os edifícios, assim como nos transportes públicos ou táxis. O acesso a locais públicos ou residenciais depende da digitalização destes códigos com uma aplicação instalada no telemóvel.

A indignação inundou também as redes sociais do país, apesar do aparelho de censura se esforçar por apagar vídeos e mensagens de protesto difundidos pelos internautas.

De acordo com o portal especializado What’s On Weibo, numerosos utilizadores da rede social Weibo – o equivalente ao Twitter, que está censurado no país – expressaram apoio à vigília, mas, sobretudo, pediram aos participantes que se protegessem, antes que os censores da plataforma proibissem os comentários.

