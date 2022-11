Admilson Varela Gomes consquista o tão desejado IFBB Elite Pro Card no Diamond Cup em Portugal

27/11/2022 23:38 - Modificado em 28/11/2022 00:06



O atleta Caboverdiano Admilson Varela Gomes é campeão, após ter conquistado o IFBB Elite Pro Card após se classificar em primeiro lugar da categoria Body Building (Culturismo) até 90kg e Overall Champion (campeão absoluto dos campeões) da categoria Body Building no IFBB Diamond Cup Lusofonia 2022 em Póvoa, Portugal.



Segundo a Federação Caboverdiana de Halterofilismos, o atleta ainda subiu ao palco da Elite na mesma noite em Lisboa se classificando entre os top 6.



Valdir Gomes que foi campeão na sua categoria, Alvaro Andrade que classificou em terceiro lugar e Lino Rodrigues, que subiu ao segundo lugar do podium no Men’s Phyisique.



A seleção caboverdiana é composta por Evelino Rodrigues (2 Medalhas de Ouro e 1 Medalha Absoluto no Mundial 2022), Álvaro Andrade (1 Medalha de Prata no Mundial 2022), Valdir Gomes (1 Medalha de Bronze no Mundial 2022) e Admilson Gomes (11º Classif. no Mundial).



A seleção de Cabo Verde é liderada pelo técnico Adriano Veiga e pelo capitão Evelino “Lino” Rodrigues.