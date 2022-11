Orçamento e o plano de atividades da ANMCV para 2023 estão orçados em 502 mil contos

27/11/2022 23:40 - Modificado em 28/11/2022 00:06

A 5ª Reunião Ordinária do Conselho Geral da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde (ANMCV), se realizou ontem na localidade de Ribeira da Cruz, no interior do Município de Porto Novo.

Foi aprovado, em Conselho Geral, os instrumentos de gestão referentes ao ano económico de 2023, quais sejam o orçamento e o plano de atividades, tendo sido o orçamento fixado em 502.132.661$00.

Para o Ministro das Comunidades, Jorge Santos, que presidiu a reunião, o poder local é um dos “pilares mais robustos da democracia cabo-verdiana”. O mesmo orgulha a todos dado a sua evolução permanente desde a sua criação.

Jorge Santos, em representação do governo de Cabo Verde apresentou as novas políticas do executivo para 2023, constantes do Orçamento Geral do Estado, que cumprem com o princípio da subsidiação aos municípios, de modo que, em estreita parceria, possam, o Governo e as Câmaras Municipais, mobilizar recursos para os municípios.

Segundo o Presidente do Conselho Diretivo da ANMCV, Herménio Fernandes, contornar os caminhos da crise passa pela diversificação das fontes de financiamento em prol da autonomia financeira dos municípios.

“O foco na mobilização de parcerias para 2023, na oportunidade que se vê na diáspora cabo-verdiana, nos investimentos nos territórios é que vão ditar a concretização desse desiderato”, enalteceu Fernandes.

A crise que se vive atualmente, realça o autarca Aníbal Fonsecaé crítica e requer o engajamento das Câmaras Municipais e do Governo, nesta luta que se faz ser importante.

O autarca portonovense frisou que igualmente são necessárias medidas respeitantes ao índice de coesão territorial, à reforma do poder local, à lei de finanças local, à regionalização.

Importa frisar que, sendo este o primeiro conselho geral desde a morte do ex-presidente da Câmara Municipal dos Mosteiros, Fernandinho Teixeira, o conselho fez um gesto simbólico de 1 minuto de silêncio pela memória do malogrado.

AC